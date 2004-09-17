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Poster of School for seduction
4.6
Kinoafisha Films School for seduction
4.6

School for seduction

, 2004
School for seduction
Great Britain / Comedy / 18+
Poster of School for seduction
4.6

Cast

Victoria Abril
Victoria Abril
Sandra Vega
Javier Veiga
Dani Danissimo
Gorka Aguinagalde
Matías
Neus Asensi
Carol
David Bagés
Freddy
Pepe Viyuela
Víctor
Pablo Martín
Lucas
Petra Martínez
Blasa
José Manuel Cervino
Marido Blasa
Emilio Gutiérrez Caba
Carmen Machi
Carmen Machi
Javier Balaguer
Director Javier Balaguer
Writer Álvaro García Mohedano
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2004
World premiere 17 September 2004
Release date
5 September 2005 Russia
5 September 2005 Belarus
5 September 2005 Kazakhstan
17 September 2004 Spain
5 September 2005 Ukraine
Budget €3,000,000
Worldwide Gross $850,807
Also known as
Escuela de seducción, Escola de Sedução

Film rating

4.6
Rate 10 votes
3.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 May 2024
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