Рейтинги
7.9 IMDb Rating: 7.9
Rate
2 posters
True Romance 18+
Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 1993
Online premiere 1 August 2020
World premiere 9 September 1993
Release date
10 September 1993 Russia 18+
18 November 1993 Argentina 16
29 November 1993 Australia
22 July 1994 Brazil 18
10 September 1993 Canada 18A
25 April 1994 Czechia 15+
8 April 1994 Denmark 15
11 July 1997 El Salvador
10 June 1994 Finland K-18
20 October 1993 France
27 January 1994 Germany
15 October 1993 Great Britain
27 January 1994 Greece
6 June 1996 Hungary
5 November 1993 Ireland
26 November 1993 Italy
22 January 1994 Japan
10 September 1993 Kazakhstan
10 February 2024 Latvia N16
5 November 1993 Mexico B
9 June 1994 Netherlands
26 December 1993 Norway 18
3 February 1995 Portugal
18 April 2002 Singapore M18
31 December 1993 South Korea 18
12 November 1993 Spain 18
3 December 1993 Sweden 15
3 February 1995 Turkey 18+
9 September 1993 USA
10 September 1993 Ukraine
MPAA R
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $13,095,485
Production Morgan Creek Entertainment, Davis Films, August Entertainment
Also known as
True Romance, Amor a quemarropa, Escape salvaje, La Fuga, トゥルー・ロマンス, À coeur perdu, Amor a boca de canó, Amor à Queima Roupa, Amor à Queima-Roupa, Breakaway, Çılgın Romantik, Iubire adevărată, Lãng Mạn và Tội Ác, Prava romansa, Prava stvar, Pravdivá romanca, Pravdivá romance, Prawdziwy romans, Roman al Emet, Romance Salvaje, Sönn ást, Tikra meilė, Tiszta románc, Tõeline romanss, Una vita al massimo, Ιλιγγιώδης έρωτας, Истински романс, Настоящая любовь, Права романса, Справжнє кохання, 絕命大煞星
Director
Cast
Similar films for True Romance
Natural Born Killers 7.2
Natural Born Killers (1994)
Wild at Heart 7.4
Wild at Heart (1990)
Kill Bill: Vol. 2 7.9
Kill Bill: Vol. 2 (2004)
Jackie Brown 7.8
Jackie Brown (1997)
Kalifornia 6.6
Kalifornia (1993)
Death Proof 7.0
Death Proof (2007)
Sin City 7.9
Sin City (2005)
Kiss Kiss Bang Bang 7.1
Kiss Kiss Bang Bang (2005)
Very Bad Things 6.9
Very Bad Things (1998)
Fear and Loathing in Las Vegas 7.4
Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Curdled 5.9
Curdled (1996)
Four Rooms 7.0
Four Rooms (1995)
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Clifford Worley You're Sicilian, huh?
Coccotti Yeah, Sicilian.
Clifford Worley Ya know, I read a lot. Especially about things... about history. I find that shit fascinating. Here's a fact I don't know whether you know or not. Sicilians were spawned by niggers.
Coccotti [He does a double take] Come again?
Clifford Worley It's a fact. Yeah. You see, uh, Sicilians have, uh, black blood pumpin' through their hearts. Hey, no, if eh, if eh, if you don't believe me, uh, you can look it up. Hundreds and hundreds of years ago, uh, you see, uh, the Moors conquered Sicily. And the Moors are niggers.
Coccotti Yes...
Clifford Worley So you see, way back then, uh, Sicilians were like, uh, wops from Northern Italy. Ah, they all had blonde hair and blue eyes, but, uh, well, then the Moors moved in there, and uh, well, they changed the whole country. They did so much fuckin' with Sicilian women, huh? That they changed the whole bloodline forever. That's why blonde hair and blue eyes became black hair and dark skin. You know, it's absolutely amazing to me to think that to this day, hundreds of years later, that, uh, that Sicilians still carry that nigger gene. Now this...
[Coccotti busts out laughing]
Clifford Worley No, I'm, no, I'm quoting... history. It's written. It's a fact, it's written.
Coccotti [laughing] I love this guy.
Clifford Worley Your ancestors are niggers. Uh-huh.
[Starts laughing, too]
Clifford Worley Hey. Yeah. And, and your great-great-great-great grandmother fucked a nigger, ho, ho, yeah, and she had a half-nigger kid... now, if that's a fact, tell me, am I lying? 'Cause you, you're part eggplant.
[All laugh]
Stills
