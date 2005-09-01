Cast
Cast and Crew
Writer
Oleg Kapanets, Alex Kustanovich
Composer
David Robbins
Film details
Country
Russia / USA
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2005
World premiere
1 September 2005
Release date
|1 September 2005
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|1 September 2005
|Belarus
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|5 May 2009
|Italy
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|1 September 2005
|Kazakhstan
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|1 September 2005
|Ukraine
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Budget
$10,000,000
Worldwide Gross
$1,858,381
Production
Kontsern 'Kovsag', Kremlin Films
Also known as
Zerkalnye voyny. Otrazhenie pervoe, Mirror Wars: Reflection One, Fonikes aeromahies, Ídolos del aire, Kémek háborúja, Kommando Stählerner Tiger, Mirror Wars, Mirror Wars - Ameaça Terrorista, Mirror Wars: Assaut sur Air Force One, Podniebna wojna, Reflejos de guerra, Φονικές αερομαχίες, Дзеркальні війни: Відображення перше, Зеркальные войны. Отражение первое, ミラーウォーズ, Zerkalnie voyni: Otrazhenie pervoye