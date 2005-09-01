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Poster of Mirror Wars
4.5
Kinoafisha Films Mirror Wars
4.5

Mirror Wars

, 2005
Zerkalnye voyny. Otrazhenie pervoe
Russia, USA / Thriller, Action / 18+
Poster of Mirror Wars
4.5

Cast

Valeriy Nikolaev
Valeriy Nikolaev
Boris
Mikhail Gorevoy
Mikhail Gorevoy
Manfred
Rutger Hauer
Rutger Hauer
Mysterious Man
Anatoliy Zhuravlyov
Anatoliy Zhuravlyov
Grom
Sergey Chonishvili
Sergey Chonishvili
Vladimir Vinogradov
Vladimir Vinogradov
Kseniya Alfyorova
Kseniya Alfyorova
Katherine
Kseniya Rappoport
Kseniya Rappoport
Armand Assante
Armand Assante
York
Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Murdock
Amaliya Mordvinova
Amaliya Mordvinova
Aleksandr Efimov
Aleksandr Efimov
Alexei Kedrov
Director Vasiliy Chiginskiy
Writer Oleg Kapanets, Alex Kustanovich
Composer David Robbins
Cast and Crew

Film details

Country Russia / USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2005
World premiere 1 September 2005
Release date
1 September 2005 Russia Централ Партнершип 16+
1 September 2005 Belarus
5 May 2009 Italy
1 September 2005 Kazakhstan
1 September 2005 Ukraine
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $1,858,381
Production Kontsern 'Kovsag', Kremlin Films
Also known as
Zerkalnye voyny. Otrazhenie pervoe, Mirror Wars: Reflection One, Fonikes aeromahies, Ídolos del aire, Kémek háborúja, Kommando Stählerner Tiger, Mirror Wars, Mirror Wars - Ameaça Terrorista, Mirror Wars: Assaut sur Air Force One, Podniebna wojna, Reflejos de guerra, Φονικές αερομαχίες, Дзеркальні війни: Відображення перше, Зеркальные войны. Отражение первое, ミラーウォーズ, Zerkalnie voyni: Otrazhenie pervoye

Film rating

4.5
Rate 11 votes
3 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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