Poster of Primeval
Рейтинги
5.4 IMDb Rating: 4.8
Kinoafisha Films Primeval

Primeval

Primevil 18+
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2007
Online premiere 19 March 2008
World premiere 12 January 2007
Release date
12 April 2007 Russia WDSSPR 16+
12 April 2007 Belarus
27 July 2007 Italy
12 April 2007 Kazakhstan
12 January 2007 USA
12 April 2007 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $15,291,277
Production Film Afrika Worldwide, Hollywood Pictures, Pariah
Also known as
Primeval, Primitivo, Cocodrilo (Un asesino en serie), Đầm Lầy Chết, Die Fährte des Grauens, Gustave, Húsevő, Iskonsko zlo, Kaningu kirâ - Satsuriku no numa, Kiss, Lęk pierwotny, Monstrul preistoric, Paura primordiale, Pirmatnējās šausmas, Primeval - Danger en eaux troubles, Primeval - Die Fährte des Grauens, Primeval - saalistaja syvyyksistä, Primeval - the Hunt for a Killer, Primeval Kill, Yabani, Πρωτόγονος, Исконско зло, Первісне зло, Первобутній, Первобытное зло, Първично зло, カニング・キラー/殺戮の沼, 萬鱷巨獸
Director
Michael Katleman
Cast
Dominic Purcell
Dominic Purcell
Brooke Langton
Jurgen Prochnow
Jurgen Prochnow
Gideon Emery
Gabriel Malema
5.4
Rate 10 votes
4.8 IMDb
Quotes
Steven Johnson You know what? This crocodile's like O.J. Simpson. He messed up when he killed that white woman.
