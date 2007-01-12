Country
USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2007
Online premiere
19 March 2008
World premiere
12 January 2007
Release date
|12 April 2007
|Russia
| WDSSPR
|16+
|12 April 2007
|Belarus
|
|
|27 July 2007
|Italy
|
|
|12 April 2007
|Kazakhstan
|
|
|12 January 2007
|USA
|
|
|12 April 2007
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$15,291,277
Production
Film Afrika Worldwide, Hollywood Pictures, Pariah
Also known as
Primeval, Primitivo, Cocodrilo (Un asesino en serie), Đầm Lầy Chết, Die Fährte des Grauens, Gustave, Húsevő, Iskonsko zlo, Kaningu kirâ - Satsuriku no numa, Kiss, Lęk pierwotny, Monstrul preistoric, Paura primordiale, Pirmatnējās šausmas, Primeval - Danger en eaux troubles, Primeval - Die Fährte des Grauens, Primeval - saalistaja syvyyksistä, Primeval - the Hunt for a Killer, Primeval Kill, Yabani, Πρωτόγονος, Исконско зло, Первісне зло, Первобутній, Первобытное зло, Първично зло, カニング・キラー/殺戮の沼, 萬鱷巨獸