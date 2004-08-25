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Poster of Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid
4.9
Kinoafisha Films Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid
4.9

Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid

, 2004
Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid
USA / Horror, Adventure, Drama, Sci-Fi, Thriller / 18+
Poster of Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid
4.9

Cast

Nicholas Hope
Nicholas Hope
Christian Van Dyke
Peter Curtin
Eugene Byrd
Cole Burris
Morris Chestnut
Morris Chestnut
Gordon Mitchell
Nicholas Gonzalez
Nicholas Gonzalez
Dr. Ben Douglas
Jessica Johnson
Matthew Marsden
Dr. Jack Byron
Johnny Messner
Johnny Messner
Bill Johnson
Salli Richardson-Whitfield
Salli Richardson-Whitfield
Gail Stern
KaDee Strickland
Sam Rogers
Karl Yune
Tran
Andy Anderson
John Livingston
Director Dwight H. Little
Writer Daniel Zelman, Hans Bauer, Jim Cash, Jack Epps Jr., John Claflin
Composer Nerida Tyson-Chew
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2004
Online premiere 30 April 2012
World premiere 25 August 2004
Release date
28 October 2004 Russia 12+
14 October 2004 Argentina
7 October 2004 Australia
10 December 2004 Austria
8 September 2004 Bahrain
28 October 2004 Belarus
1 December 2004 Belgium
4 November 2004 Bolivia
17 September 2004 Brazil
29 October 2004 Bulgaria
14 October 2004 Chile
4 February 2005 China
1 October 2004 Colombia
7 October 2004 Croatia
14 October 2004 Czechia
5 November 2004 Denmark
26 November 2004 Ecuador
22 September 2004 Egypt
15 October 2004 Estonia
10 November 2004 France
8 December 2004 Germany
12 November 2004 Great Britain
26 November 2004 Greece
26 August 2004 Hong Kong
11 November 2004 Hungary
15 October 2004 Iceland
27 August 2004 India
27 August 2004 Indonesia
12 November 2004 Ireland
28 October 2004 Israel
28 January 2005 Italy
27 August 2004 Jamaica
5 March 2005 Japan
15 September 2004 Jordan
5 November 2004 Kazakhstan
15 October 2004 Kenya
15 September 2004 Kuwait
1 October 2004 Latvia
7 October 2004 Lebanon
22 October 2004 Lithuania
10 September 2004 Malaysia
27 August 2004 Mexico
11 November 2004 Netherlands
31 October 2004 New Zealand
3 December 2004 Nigeria
15 October 2004 Norway
22 September 2004 Oman
3 September 2004 Panama
30 September 2004 Peru
1 September 2004 Philippines
8 October 2004 Poland
18 November 2004 Portugal
15 September 2004 Qatar
15 October 2004 Romania
23 September 2004 Serbia
1 September 2004 Singapore
14 October 2004 Slovakia
28 October 2004 Slovenia
18 February 2005 South Africa
15 October 2004 South Korea
26 November 2004 Spain
10 December 2004 Sweden
7 October 2004 Syrian Arab Republic
3 September 2004 Taiwan
21 October 2004 Thailand
27 August 2004 Trinidad and Tobago
17 September 2004 Turkey
15 September 2004 UAE
27 August 2004 USA
28 October 2004 Ukraine
1 October 2004 Uruguay
8 October 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $70,992,898
Production Screen Gems, Middle Fork Productions
Also known as
Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid, Anaconda 2: En busca de la orquídea sangrienta, Anaconda 2, Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей, Anaconda - Alla ricerca dell'orchidea maledetta, Anaconda 2 - Goana după Orhideea Blestemată, Anaconda 2: A Caçada pela Orquídea Selvagem, Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde, Anaconda 2: The Black Orchid, Anacondas - Die Jagd nach der Blut-Orchidee, Anacondas : À la poursuite de l'orchidée de sang, Anacondas 2: The Hunt for the Blood Orchid, Anacondas: À la poursuite de l'orchidée de sang, Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee, Anacondas: Em Busca da Orquídea Maldita, Anacondas: Jagten på blodorkidéen, Anacondas: La cacería por la orquídea sangrienta, Anakonda 2: A véres orchidea, Anakonda 2: kruvinosios orchidėjos beieškant, Anakonda 2: Lov na krvavu orhideju, Anakonda 2: To kynigi tis matomenis orhideas, Anakonda 2. Nolādētās orhidejas medības, Anakonda: Honba za krvavou orchidejí, Anakondad: Jaht vereorhideedele, Anakonde: Lov na krvavu orhideju, Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę, Trăn Khổng Lồ 2: Săn Lùng Huyết Lan, Ανακόντα 2: Το κυνήγι της ματωμένης ορχιδέας, Анаконда 2: Полювання на криваву орхідею, Анаконда 2. Полювання за проклятою орхідеєю, Анаконди: Кървавата орхидея, アナコンダ2, 大蟒蛇：血蘭花, 아나콘다 2: 사라지지 않는 저주, Anaconda 2 - Lanetli Orkidenin Pesinde, Anaconda 2: La Caceria por la Orquidea Sangrienta, Anacondas: À la Poursuite de L'orchidée Sauvage, Anakondi 2: Kŭrvavata Orkhideya, 아나콘다 2; 사라지지 않는 저주, Anaconda II: The Hunt for the Blood Orchid, Anakonda 2: Okhota za Proklyatoy Orkhideyey, Anakónta 2: To Kynígi tis Matoménis Orchidéas, 狂蟒之災2

Film rating

4.9
Rate 10 votes
4.8 IMDb
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Updated 9 June 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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