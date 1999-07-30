Menu
6.2 IMDb Rating: 5.6
Kinoafisha Films Runaway Bride

Runaway Bride

Runaway Bride 18+
Synopsis

A reporter is assigned to write a story about a woman who has left a string of fiances at the altar.
Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1999
Online premiere 23 February 2021
World premiere 30 July 1999
Release date
27 January 2000 Russia 16+
26 August 1999 Australia
30 July 1999 Canada 14A
21 October 1999 Czechia U
1 August 2005 Denmark
7 December 1999 France
29 September 1999 Germany
8 October 1999 Great Britain
17 December 1999 Greece
8 October 1999 Ireland
17 December 1999 Italy
27 January 2000 Kazakhstan
9 September 1999 Netherlands
15 October 1999 Portugal M/6
21 October 1999 Slovakia
14 August 1999 South Korea 12
8 October 1999 Spain
3 September 1999 Sweden
30 July 1999 USA
27 January 2000 Ukraine
MPAA PG
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $309,460,292
Production Paramount Pictures, Touchstone Pictures, Interscope Communications
Also known as
Runaway Bride, Novia fugitiva, Noiva em Fuga, 落跑新娘, Cô Dâu Chạy Trốn, De buna voie si nesilita de nimeni, Die Braut, die sich nicht traut, I nyfi to 'skase, Just married (ou presque), Kaçak gelin, La mariée est en fuite, Morsian karkuteillä, Nevesta na úteku, Nevěsta na útěku, Novia a la fuga, Núvia en fuga, Odbjegla nevjesta, Oltári nő, Pabėgusi nuotaka, Pobegla nevesta, Põgenev pruut, Pretty Bride, Se scappi, ti sposo, Uciekająca panna młoda, Η νύφη το 'σκασε, Булката беглец, Збеглая нявеста, Згодна млада, Наречена-втікачка, Одбегла млада, Сбежавшая невеста, プリティ・ブライド
Director
Garry Marshall
Garry Marshall
Cast
Julia Roberts
Julia Roberts
Richard Gere
Richard Gere
Joan Cusack
Joan Cusack
Hector Elizondo
Hector Elizondo
Rita Wilson
Rita Wilson
Cast and Crew
Film rating

6.2
5.6 IMDb
