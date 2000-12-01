Also known as
Steel Magnolias, Magnolias de acero, Flores de acero, Flores de Aço, Magnolien aus Stahl - Die Stärke der Frauen, Стальные магнолии, Acélmagnóliák, Anthismenes manolies, Blommor av stål, Blomster av stål, Celicne magnolije, Čelične magnolije, Çelik Manolyalar, Det stærke køn, Dzelzs magnolijas, Fiori d'acciaio, Jeklene magnolije, Magnolien aus Stahl, Magnòlies d'acer, Những Quý Bà, Ocelové magnólie, Oceľové magnólie, Passions tourmentées, Plienines magnolijos, Po'lat magnoliyalar, Polad maqnoliyalar, Potins de femmes, Stalowe magnolie, Teräskukat, Terasmagnooliad, Ανθισμένες μανόλιες, Болат магнолиялар, Сталеві магнолії, Стоманени магнолии, 철목련, マグノリアの花たち, 鋼木蘭