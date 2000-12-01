Menu
7.2 IMDb Rating: 7.3
Steel Magnolias 18+
Synopsis

A young beautician, newly arrived in a small Louisiana town, finds work at the local salon, where a small group of women share a close bond of friendship and welcome her into the fold.
Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1989
Online premiere 1 December 2000
World premiere 5 November 1989
5 November 1989 Russia 0+
15 February 1990 Australia
16 March 1990 Denmark A
14 February 1990 France
15 March 1990 Germany
9 February 1990 Great Britain
9 February 1990 Ireland PG
21 April 1990 Japan G
5 November 1989 Kazakhstan
15 November 1989 USA
5 November 1989 Ukraine
MPAA PG
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $96,759,512
Production Tri-Star Pictures, Rastar Films
Also known as
Steel Magnolias, Magnolias de acero, Flores de acero, Flores de Aço, Magnolien aus Stahl - Die Stärke der Frauen, Стальные магнолии, Acélmagnóliák, Anthismenes manolies, Blommor av stål, Blomster av stål, Celicne magnolije, Čelične magnolije, Çelik Manolyalar, Det stærke køn, Dzelzs magnolijas, Fiori d'acciaio, Jeklene magnolije, Magnolien aus Stahl, Magnòlies d'acer, Những Quý Bà, Ocelové magnólie, Oceľové magnólie, Passions tourmentées, Plienines magnolijos, Po'lat magnoliyalar, Polad maqnoliyalar, Potins de femmes, Stalowe magnolie, Teräskukat, Terasmagnooliad, Ανθισμένες μανόλιες, Болат магнолиялар, Сталеві магнолії, Стоманени магнолии, 철목련, マグノリアの花たち, 鋼木蘭
Director
Herbert Ross
Herbert Ross
Cast
Sally Field
Sally Field
Dolly Parton
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Daryl Hannah
Daryl Hannah
Olympia Dukakis
Olympia Dukakis
7.2
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
