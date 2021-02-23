Pretty Woman

, 1990
Pretty Woman
USA / Comedy / 18+
Synopsis

A man in a legal but hurtful business needs an escort for some social events, and hires a beautiful prostitute he meets... only to fall in love.

Cast

Richard Gere
Julia Roberts
Ralph Bellamy
Laura San Giacomo
Jason Alexander
Hector Elizondo
Director Garry Marshall
Writer J.F. Lawton
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1990
Online premiere 23 February 2021
World premiere 23 March 1990
Release date
23 March 1990 Russia 16+
10 October 1990 Argentina
3 May 1990 Australia
6 July 1990 Austria
27 July 1990 Brazil
23 March 1990 Canada
10 August 1990 Denmark
29 June 1990 Finland
28 November 1990 France
5 July 1990 Germany
1 June 1990 Great Britain
28 November 1990 Greece
17 October 1990 Hong Kong
9 August 1990 Hungary
23 May 1990 Iceland
1 June 1990 Ireland
13 July 1990 Italy
7 December 1990 Japan
23 March 1990 Kazakhstan
8 March 2025 Latvia N16
8 March 2023 Lithuania N13
14 June 1990 Mexico B
27 July 1990 Netherlands
5 July 1990 Philippines
31 December 1990 Poland 18
3 October 1990 Portugal
15 September 1990 South Korea
9 October 1990 Spain
29 June 1990 Sweden
25 August 1990 Taiwan
11 August 1990 Thailand
16 November 1990 Turkey
23 March 1990 USA
23 March 1990 Ukraine
27 September 1990 Uruguay
MPAA R
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $463,406,268
Production Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV
Also known as
Pretty Woman, Mujer bonita, Krásná žena, Pekná žena, Красотка, $ 3,000, Cedno dekle, Cute Girls, Frumuşica, Graži moteris, Isha Yaffa, Jaukā Sieviete, Kaunis naine, Micsoda nő, Người Đàn Bà Đẹp, Off the Boulevard, Özel Bir Kadın, Pretty Woman - Directors Cut, Pretty Woman: Um Sonho de Mulher, Stórkostleg stúlka, Uma Linda Mulher, Une jolie femme, Zane Ziba, Zgodna žena, Згодна жена, Красуня, Хубава жена, प्रिटी वुमेन, 귀여운 여인, プリティ・ウーマン, 漂亮女人, 風月俏佳人, 风月俏佳人, 麻雀變鳳凰

Rate 44 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  583 In the Comedy genre  125 In films of USA  390 In films of 1990  6

