Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Shall We Dance?
6.3
Kinoafisha Films Shall We Dance?
6.3

Shall We Dance?

, 2004
Shall We Dance?
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Shall We Dance?
6.3

Cast

Richard Gere
Richard Gere
John Clark
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
Paulina
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Beverly Clark
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Link
Len Cariou
Len Cariou
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Diane Salvatore
Omar Benson Miller
Omar Benson Miller
Vern
Mýa
Tamara Hope
Jenna Clark
David Sparrow
Nick Cannon
Nick Cannon
Director Peter Chelsom
Writer Masayuki Suo, Audrey Wells
Composer John Altman, Gabriel Yared
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2004
World premiere 5 October 2004
Release date
11 November 2004 Russia Вест 12+
11 November 2004 Argentina
21 October 2004 Australia
4 November 2004 Austria
29 December 2004 Bahrain
11 November 2004 Belarus
4 May 2005 Belgium
16 November 2004 Brazil
14 January 2005 Bulgaria
30 December 2004 Chile
17 March 2005 Czechia
29 April 2005 Denmark
22 December 2004 Egypt
11 February 2005 Estonia
28 January 2005 Finland
4 May 2005 France
4 November 2004 Germany
18 February 2005 Great Britain
19 November 2004 Greece
4 November 2004 Hong Kong
10 February 2005 Hungary
22 October 2004 Iceland
18 February 2005 Ireland
21 October 2004 Israel
29 October 2004 Italy
23 April 2005 Japan
11 November 2004 Kazakhstan
8 December 2004 Kuwait
10 December 2004 Latvia
5 November 2004 Mexico
3 February 2005 Netherlands
4 February 2005 Norway
26 November 2004 Panama
2 February 2005 Philippines
11 February 2005 Poland
13 January 2005 Portugal
20 January 2005 Singapore
21 January 2005 South Africa
12 November 2004 South Korea
5 November 2004 Spain
14 January 2005 Sweden
5 November 2004 Switzerland
21 January 2005 Taiwan
14 February 2005 Thailand
31 December 2004 Turkey
1 December 2004 UAE
15 October 2004 USA
16 December 2004 Ukraine
25 December 2004 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $170,128,460
Production Miramax
Also known as
Shall We Dance?, ¿Bailamos?, Darf ich bitten?, Aşka Davet, Ballem?, Bạn Nhảy, Dança Comigo?, Et si on dansait?, Hölgyválasz, Horevete?, Jeste li za ples?, Kas tantsime?, Let's Dance?, Padejosim?, Pašoksime?, Să dansăm?, Saanko luvan?, Shall We Dance, Shall We Dance? (¿Bailamos?), Shall we dance? La nouvelle vie de Monsieur Clark, Skal vi danse?, Smiem prosiť?, Vamos Dançar?, Zaplesiva, Zatańcz ze mną, Χορεύετε;, Давайте потанцуем, Давайте потанцюємо, Потанцюймо, Ще танцуваме ли?, シャル・ウィ・ダンス?, 來跳舞吧！, Shall we Dance (Bailamos), Bailamos, 谈谈情，跳跳舞

Film rating

6.3
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 16 March 2021

Quotes

Beverly Clark We need a witness to our lives. There's a billion people on the planet... I mean, what does any one life really mean? But in a marriage, you're promising to care about everything. The good things, the bad things, the terrible things, the mundane things... all of it, all of the time, every day. You're saying 'Your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go un-witnessed because I will be your witness'."
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Shall We Dance?

The Back-up Plan
The Back-up Plan Comedy, Romantic
2010, USA
6.0
Maid in Manhattan
Maid in Manhattan Comedy, Romantic
2002, USA
5.0
Second Act
Second Act Comedy
2018, USA
6.0
Monster-in-Law
Monster-in-Law Comedy, Romantic
2005, Germany / USA
6.0
Runaway Bride
Runaway Bride Comedy
1999, USA
6.0
Mothers and Daughters
Mothers and Daughters Drama
2016, USA
4.0
Keep on Keepin' On
Keep on Keepin' On Documentary
2014, USA
7.0
Nights in Rodanthe
Nights in Rodanthe Romantic, Drama
2008, USA / Australia
6.0
Bordertown
Bordertown Thriller, Drama
2006, USA
6.0
El Cantante
El Cantante Biography, Drama
2006, USA
5.0
Take the Lead
Take the Lead Musical, Drama
2006, USA
6.0
Enough
Enough Drama, Thriller
2002, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more