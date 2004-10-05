|11 November 2004
|Russia
|Вест
|12+
|11 November 2004
|Argentina
|21 October 2004
|Australia
|4 November 2004
|Austria
|29 December 2004
|Bahrain
|11 November 2004
|Belarus
|4 May 2005
|Belgium
|16 November 2004
|Brazil
|14 January 2005
|Bulgaria
|30 December 2004
|Chile
|17 March 2005
|Czechia
|29 April 2005
|Denmark
|22 December 2004
|Egypt
|11 February 2005
|Estonia
|28 January 2005
|Finland
|4 May 2005
|France
|4 November 2004
|Germany
|18 February 2005
|Great Britain
|19 November 2004
|Greece
|4 November 2004
|Hong Kong
|10 February 2005
|Hungary
|22 October 2004
|Iceland
|18 February 2005
|Ireland
|21 October 2004
|Israel
|29 October 2004
|Italy
|23 April 2005
|Japan
|11 November 2004
|Kazakhstan
|8 December 2004
|Kuwait
|10 December 2004
|Latvia
|5 November 2004
|Mexico
|3 February 2005
|Netherlands
|4 February 2005
|Norway
|26 November 2004
|Panama
|2 February 2005
|Philippines
|11 February 2005
|Poland
|13 January 2005
|Portugal
|20 January 2005
|Singapore
|21 January 2005
|South Africa
|12 November 2004
|South Korea
|5 November 2004
|Spain
|14 January 2005
|Sweden
|5 November 2004
|Switzerland
|21 January 2005
|Taiwan
|14 February 2005
|Thailand
|31 December 2004
|Turkey
|1 December 2004
|UAE
|15 October 2004
|USA
|16 December 2004
|Ukraine
|25 December 2004
|Uruguay