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Poster of Youth Without Youth
6.1
Youth Without Youth - Trailer 1
Kinoafisha Films Youth Without Youth
6.1

Youth Without Youth

, 2007
Youth Without Youth
USA, Germany, Italy, France / Thriller, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Youth Without Youth
6.1
Youth Without Youth - Trailer 1
Youth Without Youth  Trailer 1

Cast

Tim Roth
Tim Roth
Dominic Matei
Alexandra Maria Lara
Alexandra Maria Lara
Rupini
Bruno Ganz
Bruno Ganz
Prof. Roman Stanciulescu
André Hennicke
André Hennicke
Dr. Josef Rudolf
Marcel Iureș
Prof. Giuseppe Tucci
Adrian Pintea
Pandit
Alexandra Pirici
Woman in Room 6
Zoltan Butuc
Adriana Titieni
Dorina Lazăr
Matt Damon
Matt Damon
Florin Piersic Jr.
Dr. Gavrila
Director Francis Ford Coppola
Writer Mircea Eliade, Francis Ford Coppola
Composer Osvaldo Golijov
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany / Italy / France
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2007
Online premiere 14 November 2007
World premiere 20 October 2007
Release date
15 May 2008 Russia Кино без границ
15 May 2008 Belarus
14 November 2007 Belgium
14 November 2007 France
10 July 2008 Germany
14 December 2007 Great Britain
2 October 2008 Greece
26 October 2007 Italy
30 August 2008 Japan
15 May 2008 Kazakhstan
14 December 2007 Netherlands
18 April 2008 Portugal
14 December 2007 USA
15 May 2008 Ukraine
MPAA R
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $2,624,759
Production American Zoetrope, SRG Atelier, Pricel
Also known as
Youth Without Youth, El hombre sin edad, L'homme sans âge, Csalóka ifjúság, Geç gelen gençlik, Javani Bedoone Javani, Jugend ohne Jugend, Juventud sin juventud, Koravén ifjúság, Mladost bez mladosti, Młodość stulatka, Neotita horis niata, Nooruseta noorus, Tinerete fara tinerete, Tuổi Trẻ Lạc Mất, Uma Segunda Juventude, Un'altra giovinezza, Velha Juventude, Νεότητα χωρίς νιάτα, Младост без младост, Молодість без молодості, Молодость без молодости, コッポラの胡蝶の夢, 第3朵玫瑰, 逆轉年華, Gec Gələn Gənclik, Tinerețe fără tinerețe

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb

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Youth Without Youth - Trailer 1
Youth Without Youth Trailer 1
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