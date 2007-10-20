Youth Without Youth, El hombre sin edad, L'homme sans âge, Csalóka ifjúság, Geç gelen gençlik, Javani Bedoone Javani, Jugend ohne Jugend, Juventud sin juventud, Koravén ifjúság, Mladost bez mladosti, Młodość stulatka, Neotita horis niata, Nooruseta noorus, Tinerete fara tinerete, Tuổi Trẻ Lạc Mất, Uma Segunda Juventude, Un'altra giovinezza, Velha Juventude, Νεότητα χωρίς νιάτα, Младост без младост, Молодість без молодості, Молодость без молодости, コッポラの胡蝶の夢, 第3朵玫瑰, 逆轉年華, Gec Gələn Gənclik, Tinerețe fără tinerețe