Country USA / Germany / Italy / France

Runtime 2 hours 4 minutes

Production year 2007

Online premiere 14 November 2007

World premiere 20 October 2007

Release date 15 May 2008 Russia Кино без границ 15 May 2008 Belarus 14 November 2007 Belgium 14 November 2007 France 10 July 2008 Germany 14 December 2007 Great Britain 2 October 2008 Greece 26 October 2007 Italy 30 August 2008 Japan 15 May 2008 Kazakhstan 14 December 2007 Netherlands 18 April 2008 Portugal 14 December 2007 USA 15 May 2008 Ukraine

MPAA R

Budget $5,000,000

Worldwide Gross $2,624,759

Production American Zoetrope, SRG Atelier, Pricel