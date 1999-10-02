Menu
Poster of Audition
Poster of Audition
Poster of Audition
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.1
3 posters
Audition

Audition

Odishon
Audition - trailer in russian. перевыпуск
Audition  trailer in russian. перевыпуск
Country South Korea / Japan
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1999
Online premiere 15 November 2001
World premiere 2 October 1999
Release date
22 January 2026 Russia Иноекино
8 September 2000 Australia
6 March 2002 France
25 January 2001 Germany
16 March 2001 Great Britain
16 March 2001 Ireland
3 March 2000 Japan
6 December 2002 Lithuania
1 July 2005 Poland
1 March 2002 Portugal
19 April 2023 South Korea 18
18 July 2002 Spain
8 August 2001 USA
MPAA R
Worldwide Gross $365,049
Production Basara Pictures, Creators Company Connection, Omega Project
Also known as
Ôdishon, Audition, Audición, A Entrevista, Anjo ou Demónio, Argos thanatos, Audição, Audiția, Audition (Audición), Buổi Thử Giọng Kinh Hoàng, Gra wstępna, Konkurs, Konkurz na smrt, La audicion, Meghallgatás, O Teste Decisivo, Ölüm Provası, Oodishon, Peržiūra, Ακρόαση, Αργός θάνατος, Аудиција, Кинопроба, Прослуховування, ऑडिशन, オーディション, 再婚驚魂記, 切肤之爱
Director
Takashi Miike
Takashi Miike
Cast
Ryo Ishibashi
Eihi Shiina
Tetsu Sawaki
Jun Kunimura
Jun Kunimura
Renji Ishibashi
Film rating

7.3
16 votes
7.1 IMDb
Illyuzion
21:40 from 500 ₽
Moskino Sputnik
21:35 from 280 ₽
Film Reviews

Comon 20 January 2026, 23:46
Для 1999г может и сойдет, нам же, после Пилы - будет уже скушновато на этом фильме, которые в принципе является длинным тихушным обычным японским… Read more…
Audition - trailer in russian. перевыпуск
Audition Trailer in russian. перевыпуск
