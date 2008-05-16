Menu
Poster of Martyrs
8.0 IMDb Rating: 7
3 posters
Kinoafisha Films Martyrs

Martyrs

Martyrs 18+
Country France / Canada
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2008
Online premiere 29 October 2008
World premiere 16 May 2008
Release date
3 September 2008 France
25 October 2008 Ireland
12 June 2008 Italy 18+
11 December 2008 Netherlands
6 August 2009 South Korea 18
MPAA R
Budget €3,390,000
Worldwide Gross $1,149,720
Production Eskwad, Wild Bunch, TCB Film
Also known as
Martyrs, Mártires, İşkence Odası, Kankiniai, Ký Ức Nguyền Rủa, Martiri, Mártírok, Marttyyrit, Martyres, Martyrs: Skazani na strach, Mâtâzu, Mocekles, Mucednici, Mučenice, Tunnistajad, Μάρτυρες, Мученице, Мучениці, Мученицы, Мъченици, マーターズ（2007）, 極限：殘殺煉獄, 殉道者, 殉难者, 烈士
Director
Pascal Laugier
Pascal Laugier
Cast
Morjana Alaoui
Robert Toupin
Catherine Bégin
Mylène Jampanoï
Cast and Crew
Film rating

8.0
Rate 14 votes
7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Mademoiselle Martyrs are exceptional people. They survive pain, they survive total deprivation. They bear all the sins of the earth. They give themselves up. They transcend themselves... they are transfigured.
