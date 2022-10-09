Menu
Poster of Eyes Without a Face
7.6 IMDb Rating: 7.6
2 posters
Kinoafisha Films Eyes Without a Face

Eyes Without a Face

Yeux sans visage, Les 18+
Country France / Italy
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1960
World premiere 11 January 1960
Release date
9 October 2022 Austria 16
11 January 1960 France
28 January 1960 Great Britain
3 May 1960 Italy
24 October 1962 USA
Worldwide Gross $62,793
Production Champs-Élysées Productions, Lux Film
Also known as
Les yeux sans visage, Eyes Without a Face, Los ojos sin rostro, Los ojos sin cara, Augen ohne Gesicht, Das Schreckenshaus des Dr. Rasanoff, Olhos Sem Rosto, Çehresiz Gözler, Das Schreckenshaus des Dr. Génessier, De bestialiska, Het masker met de levende ogen, House of Dr. Rasanoff, Kao no nai me, Näota silmad, Occhi senza volto, Oci bez lica, Oči bez lica, Oczy bez twarzy, Øjne uden ansigt, Os Olhos Sem Rosto, Øyne uten ansikt, Schreckenshaus des Dr. Rasanoff, Silmät ilman kasvoja, Szemek arc nélkül, The Horror Chamber of Dr. Faustus, Μάτια χωρίς πρόσωπο, Глаза без лица, Очи без лица, Очи без лице, Очі без обличчя, 無臉之眼, 顔のない眼
Director
Georges Franju
Cast
Per Brasser
Edith Scob
Edith Scob
François Guérin
Juliette Mayniel
Béatrice Altariba
Similar films for Eyes Without a Face
House 7.3
House (1977)
Don't Look Now 7.1
Don't Look Now (1973)
Repulsion 7.5
Repulsion (1965)
Onibaba 7.5
Onibaba (1964)
Carnival of Souls 7.1
Carnival of Souls (1962)
Peeping Tom 7.6
Peeping Tom (1960)
Invasion of the Body Snatchers 7.7
Invasion of the Body Snatchers (1955)
Diabolique 8.0
Diabolique (1955)
Cat People 7.2
Cat People (1942)
Nosferatu - eine symphonie des grauen 8.1
Nosferatu - eine symphonie des grauen (1922)
Holy Motors 7.5
Holy Motors (2012)
Comedy of Innocence 6.1
Comedy of Innocence (2000)

