|16 October 1973
|Russia
|18+
|15 December 1973
|Australia
|M
|18 January 1973
|Canada
|14A
|18 March 1974
|Denmark
|15
|15 November 1974
|Finland
|K-16
|16 September 2020
|France
|23 August 1974
|Germany
|3 December 1973
|Great Britain
|9 July 2004
|Greece
|1 October 1974
|Iceland
|18 January 1973
|Ireland
|18
|13 December 1973
|Italy
|19 August 1983
|Japan
|16 October 1973
|Kazakhstan
|7 March 1974
|Netherlands
|28 February 1975
|New Zealand
|R16
|3 May 1974
|Norway
|18
|28 July 1975
|Poland
|14 June 1974
|Portugal
|M/16
|12 February 1975
|Spain
|25 December 1973
|Sweden
|18 November 1978
|Turkey
|25 December 1973
|USA
|16 October 1973
|Ukraine