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Poster of Don't Look Now
7.1
Kinoafisha Films Don't Look Now
7.1

Don't Look Now

, 1973
Don't Look Now
Great Britain, Italy / Thriller, Drama, Horror / 18+
Poster of Don't Look Now
7.1

Synopsis

A married couple grieving the recent death of their young daughter are in Venice when they encounter two elderly sisters, one of whom is psychic and brings a warning from beyond.

Cast

Donald Sutherland
Donald Sutherland
John Baxter
Julie Christie
Julie Christie
Laura Baxter
Hilary Mason
Heather
Clelia Matania
Wendy
Renato Scarpa
Inspector Longhi
Massimo Serato
Bishop Barbarrigo
Giorgio Trestini
Workman
Leopoldo Trieste
Leopoldo Trieste
Hotel Manager
David Tree
Anthony Babbage
Ann Rye
Mandy Babbage
Director Nicolas Roeg
Writer Daphne Du Maurier, Allan Scott, Chris Bryant
Composer Pino Donaggio
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / Italy
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1973
Online premiere 24 August 2011
World premiere 18 January 1973
Release date
16 October 1973 Russia 18+
15 December 1973 Australia M
18 January 1973 Canada 14A
18 March 1974 Denmark 15
15 November 1974 Finland K-16
16 September 2020 France
23 August 1974 Germany
3 December 1973 Great Britain
9 July 2004 Greece
1 October 1974 Iceland
18 January 1973 Ireland 18
13 December 1973 Italy
19 August 1983 Japan
16 October 1973 Kazakhstan
7 March 1974 Netherlands
28 February 1975 New Zealand R16
3 May 1974 Norway 18
28 July 1975 Poland
14 June 1974 Portugal M/16
12 February 1975 Spain
25 December 1973 Sweden
18 November 1978 Turkey
25 December 1973 USA
16 October 1973 Ukraine
MPAA R
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $212,273
Production Casey Productions, Eldorado Films, D.L.N. Ventures Partnership
Also known as
Don't Look Now, Venecia rojo shocking, Inverno de Sangue em Veneza, Ne vous retournez pas, Wenn die Gondeln Trauer tragen, A Venezia... un dicembre rosso shocking, Akai Kage, Amenaza en la sombra, Amenaza en las sombras, Aquele Inverno em Veneza, Avdøde advarer, Büyü, Büyülü Gözler, Dabar nežiūrėk, Đừng Nhìn Bây Giờ, Karanlığın Gölgesi, Kauhun kierre, Kauhunkierre, Ne nézz vissza!, Ne okreći se, Nie oglądaj się teraz, Nu privi acum, Rödd að Handan, Rødt chok, Rösten från andra sidan, Teď se Nedívej, Vaata hirmus tagasi, Varning i rött, Μετά τα μεσάνυχτα, А тепер не дивись, А теперь не смотри, Затвори очи, Не гледај сада, 威尼斯癡魂, 赤い影, Ne gledaj sada

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Listen to the
soundtrack Don't Look Now

Quotes

John Baxter What are you reading?
Laura Baxter I was just trying to find the answer to a question Christine was asking me: if the world's round, why is a frozen lake flat?
John Baxter Huh. That's a good question.
Laura Baxter [flipping through a book] Ah-ha. "Lake Ontario curves more than 3 degrees from its eastern most shore to its western most shore." So, frozen water really isn't flat!
John Baxter Nothing is what it seems.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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