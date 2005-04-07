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Poster of The Amityville Horror
6.6
Kinoafisha Films The Amityville Horror
6.6

The Amityville Horror

, 2005
The Amityville Horror
USA / Horror / 18+
Poster of The Amityville Horror
6.6

Synopsis

Newlyweds are terrorized by demonic forces after moving into a large house that was the site of a grisly mass murder a year before.

Cast

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds
George Lutz
Melissa George
Melissa George
Kathy Lutz
Jesse James
Billy Lutz
Chloë Grace Moretz
Chloë Grace Moretz
Chelsea Lutz
Rachel Nichols
Rachel Nichols
Lisa
Philip Baker Hall
Philip Baker Hall
Father Callaway
Jimmy Bennett
Michael Lutz
Isabel Conner
Jodie Defeo
Brendan Donaldson
Ronald Defeo
Annabel Armour
Realtor
Director Andrew Douglas
Writer Sandor Stern, Scott Kosar, Jay Anson, George Lutz
Composer Steve Jablonsky
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2005
World premiere 7 April 2005
Release date
12 May 2005 Russia Вест 18+
25 August 2005 Argentina
14 April 2005 Australia
22 April 2005 Austria
12 May 2005 Belarus
29 June 2005 Belgium
19 August 2005 Brazil
18 August 2005 Czechia
4 August 2005 Denmark
31 August 2005 Egypt
24 June 2005 Estonia
12 August 2005 Finland
22 June 2005 France
21 April 2005 Germany
15 April 2005 Great Britain
22 September 2005 Greece
28 July 2005 Hong Kong
29 September 2005 Hungary
15 July 2005 Iceland
15 April 2005 Ireland
19 August 2005 Italy
28 January 2006 Japan
12 May 2005 Kazakhstan
16 August 2005 Kuwait
2 June 2005 Lebanon
1 July 2005 Lithuania
19 August 2005 Mexico
21 July 2005 Netherlands
22 July 2005 Norway
2 September 2005 Panama
11 May 2005 Philippines
22 July 2005 Poland
20 October 2005 Portugal
23 September 2005 Romania
13 May 2005 Singapore
1 July 2005 South Korea
22 July 2005 Spain
2 September 2005 Sweden
24 June 2005 Taiwan
2 June 2005 Thailand
4 November 2005 Turkey
15 April 2005 USA
12 May 2005 Ukraine
14 October 2005 Uruguay
26 August 2005 Venezuela
MPAA R
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $107,516,369
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Dimension Films, Platinum Dunes
Also known as
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Film rating

6.6
Rate 18 votes
5.9 IMDb
Write review
Updated 26 August 2024

Quotes

Father Callaway You know the doll with one eye that your daughter is holding?
Kathy Lutz Yes, well...
Father Callaway Well, that belonged to the little girl who lived here before you.
Kathy Lutz Yes, it was left here.
Father Callaway No, Mrs. Lutz, it was not left here.
Kathy Lutz Father, what exactly are you trying to tell me?
Father Callaway I knew the DeFeo's very well. I presided over their funeral. Jodie DeFeo was buried with that doll.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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