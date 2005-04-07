|12 May 2005
|Russia
|Вест
|18+
|25 August 2005
|Argentina
|14 April 2005
|Australia
|22 April 2005
|Austria
|12 May 2005
|Belarus
|29 June 2005
|Belgium
|19 August 2005
|Brazil
|18 August 2005
|Czechia
|4 August 2005
|Denmark
|31 August 2005
|Egypt
|24 June 2005
|Estonia
|12 August 2005
|Finland
|22 June 2005
|France
|21 April 2005
|Germany
|15 April 2005
|Great Britain
|22 September 2005
|Greece
|28 July 2005
|Hong Kong
|29 September 2005
|Hungary
|15 July 2005
|Iceland
|15 April 2005
|Ireland
|19 August 2005
|Italy
|28 January 2006
|Japan
|12 May 2005
|Kazakhstan
|16 August 2005
|Kuwait
|2 June 2005
|Lebanon
|1 July 2005
|Lithuania
|19 August 2005
|Mexico
|21 July 2005
|Netherlands
|22 July 2005
|Norway
|2 September 2005
|Panama
|11 May 2005
|Philippines
|22 July 2005
|Poland
|20 October 2005
|Portugal
|23 September 2005
|Romania
|13 May 2005
|Singapore
|1 July 2005
|South Korea
|22 July 2005
|Spain
|2 September 2005
|Sweden
|24 June 2005
|Taiwan
|2 June 2005
|Thailand
|4 November 2005
|Turkey
|15 April 2005
|USA
|12 May 2005
|Ukraine
|14 October 2005
|Uruguay
|26 August 2005
|Venezuela