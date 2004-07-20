|25 March 2005
|Russia
|Централ Партнершип
|25 March 2005
|Belarus
|17 November 2004
|Belgium
|17 November 2004
|France
|TP
|24 September 2004
|Great Britain
|15
|18 August 2005
|Greece
|30 August 2007
|Hungary
|22 October 2004
|Italy
|14+
|23 September 2006
|Japan
|R18+
|25 March 2005
|Kazakhstan
|28 July 2005
|Netherlands
|16
|22 September 2005
|Portugal
|M/12
|24 March 2005
|South Africa
|16
|2 November 2006
|South Korea
|18
|1 July 2005
|Spain
|18
|9 December 2004
|Switzerland
|14
|30 July 2004
|USA
|25 March 2005
|Ukraine