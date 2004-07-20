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Poster of She Hate Me
5.0
Kinoafisha Films She Hate Me
5.0

She Hate Me

, 2004
She Hate Me
USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of She Hate Me
5.0

Cast

Kerry Washington
Kerry Washington
Fatima Goodrich
Ellen Barkin
Ellen Barkin
Margo Chadwick
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Simona Bonasera
Jim Brown
Jim Brown
Geronimo Armstrong
Jamel Debbouze
Jamel Debbouze
Doak
Brian Dennehy
Brian Dennehy
Chairman Billy Church
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Leland Powell
Bai Ling
Bai Ling
Oni
Lonette McKee
Q-Tip
Dania Ramirez
Dania Ramirez
John Turturro
John Turturro
Director Spike Lee
Writer Michael Genet, Spike Lee
Composer Terence Blanchard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2004
Online premiere 6 November 2012
World premiere 20 July 2004
Release date
25 March 2005 Russia Централ Партнершип
25 March 2005 Belarus
17 November 2004 Belgium
17 November 2004 France TP
24 September 2004 Great Britain 15
18 August 2005 Greece
30 August 2007 Hungary
22 October 2004 Italy 14+
23 September 2006 Japan R18+
25 March 2005 Kazakhstan
28 July 2005 Netherlands 16
22 September 2005 Portugal M/12
24 March 2005 South Africa 16
2 November 2006 South Korea 18
1 July 2005 Spain 18
9 December 2004 Switzerland 14
30 July 2004 USA
25 March 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $1,526,951
Production 40 Acres & A Mule Filmworks, Rule 8
Also known as
She Hate Me, Ella me odia, 12 fois papa, Ela Odeia-me, Elas Me Odeiam, Mas Me Querem, Ji manęs nekenčia, Lei mi odia, O antras pou misousan oi gynaikes, Ona mnie nienawidzi, Ta vihkab mind, Utál a csaj, Ο άντρας που μισούσαν οι γυναίκες, Она ненавидит меня, Тя ме мрази, セレブの種, 出卖雄风

Film rating

5.0
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

John Henry 'Jack' Armstrong What is that?
Alex Guerrero It's a turkey baster. You're not poking that thing inside me, I don't do dick
Fatima Goodrich Don't look at me, I want it the old fashioned way
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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