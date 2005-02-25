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Poster of Cursed
6.1
Kinoafisha Films Cursed
6.1

Cursed

, 2005
Cursed
Germany, USA / Thriller, Horror / 18+
Poster of Cursed
6.1

Cast

Christina Ricci
Christina Ricci
Ellie
Joshua Jackson
Joshua Jackson
Judy Greer
Judy Greer
Kristina Anapau
Brooke
Scott Baio
James Brolin
James Brolin
Portia de Rossi
Zela
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg
Jimmy
Scott Foley
Scott Foley
Shashawnee Hall
Craig Kilborn
Michelle Krusiec
Michelle Krusiec
Director Wes Craven
Writer Kevin Williamson
Composer Marco Beltrami
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2005
Online premiere 13 August 2018
World premiere 25 February 2005
Release date
3 March 2005 Russia Вест 16+
12 May 2005 Argentina
2 June 2005 Australia
21 July 2005 Austria
3 March 2005 Belarus
27 July 2005 Belgium
15 July 2005 Brazil
25 February 2005 Canada
2 June 2005 Czechia
6 May 2005 Denmark
8 June 2005 Egypt
1 April 2005 Estonia
26 June 2005 Finland
29 June 2005 France
21 July 2005 Germany
22 April 2005 Great Britain
6 May 2005 Greece
21 April 2005 Hong Kong
27 October 2006 Hungary
15 April 2005 Iceland
22 April 2005 Ireland
10 March 2005 Israel
25 March 2005 Italy
18 March 2006 Japan
3 March 2005 Kazakhstan
28 December 2005 Kuwait
29 April 2005 Mexico
7 April 2005 Netherlands
13 May 2005 Norway
13 May 2005 Panama
9 June 2005 Peru
9 March 2005 Philippines
28 October 2005 Poland
2 June 2005 Singapore
7 July 2005 Slovakia
5 August 2005 South Africa
22 April 2005 Spain
3 June 2005 Sweden
21 July 2005 Switzerland
3 March 2005 Thailand
6 May 2005 Turkey
6 April 2005 UAE
25 February 2005 USA
3 March 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $38,000,000
Worldwide Gross $29,621,722
Production Dimension Films, Outerbanks Entertainment, Craven-Maddalena Films
Also known as
Cursed, La marca de la bestia, Amaldiçoados, Prokleti, Blestemat, Cursed - Il maleficio, Elátkozottak, Kirotut, La maldición (Cursed), Lanet, Maléfice, Neetud, Nolādētie, Oi kataramenoi, Prekliatie, Prokletí, Przeklęta, Ukleta, Vérfarkas, Verflucht, Vilkolakiai, Wes Craven's Cursed, Οι καταραμένοι, Оборотни, Перевертні, Прокълнати, ウェス・クレイヴン's カースド, 魔咒, Cursed 4: Back for More, Az elátkozottak, 저주 받은 자

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Updated 17 March 2021

Quotes

[describing the werewolf in human form to the police]
Jimmy Myers I - I don't know... what a - about 5 foot 10...
Ellie [cutting Jimmy Meyers off] She's got a bony ass... and fat thighs... and ugly skin.
[the werewolf breaks through a window, roaring, and gives Ellie the finger]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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