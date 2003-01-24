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Poster of Incantato
5.8
Kinoafisha Films Incantato
5.8

Incantato

, 2003
The heart is else where / Il Cuore Altrove
Italy / Romantic, Drama / 18+
Poster of Incantato
5.8

Cast

Neri Marcorè
Neri Marcorè
Nello
Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini
Cesare
Vanessa Incontrada
Vanessa Incontrada
Angela
Nino D'Angelo
Domenico
Cesare Cremonini
Giulio Bosetti
Dott. Gardini
Anna Longhi
Lina
Sandra Milo
Sandra Milo
Arabella
Edoardo Romano
Prof. Gibertoni
Chiara Sani
Jole
Alfiero Toppetti
Renato
Director Pupi Avati
Writer Pupi Avati
Composer Riz Ortolani
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2003
World premiere 24 January 2003
Release date
9 February 2005 Russia Lizard
9 February 2005 Belarus
8 September 2003 Canada
24 January 2003 Italy
9 February 2005 Kazakhstan
9 February 2005 Ukraine
Worldwide Gross $3,105,235
Production Duea Film, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)
Also known as
Il cuore altrove, El corazón ausente, El corazón en otro lado, El Otro Lado Del Amor, Incantato, Kalbim Başka Yerde, Máshol jár a szív, Me ta matia tis kardias, Serce gdzie indziej, The Heart Elsewhere, Um Coração para Sonhar, Un coeur ailleurs, Сердце не с тобой, 芳心他属, Un cœur ailleurs, A Heart Elsewhere

Film rating

5.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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