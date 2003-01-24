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We Have a Pope Drama
2011, France / Italy
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A Dinner for Them to Meet Comedy
2007, Italy
6.0
Il Nascondiglio / The Hideout Mystery, Thriller
2007, Italy / USA
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The Son's Room Detective, Drama
2001, France / Italy
7.0
Caro diario Comedy, Drama, Biography
1993, Italy / France
7.0
Amarcord Comedy, Drama
1973, Italy / France
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A Golden Boy Drama
2014, Italy
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Giovanna's Father Drama
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8½ Drama
1963, Italy / France
7.0
The Innocent Drama
1976, Italy / France
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Una Notte Drama
2007, Italy
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