Kinoafisha Films Il Nascondiglio / The Hideout

Il Nascondiglio / The Hideout

Il Nascondiglio / The Hideout 18+
Country Italy / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2007
World premiere 16 November 2007
Release date
16 November 2007 Russia 16+
16 November 2007 Italy T
16 November 2007 Kazakhstan
16 November 2007 USA
16 November 2007 Ukraine
Worldwide Gross $1,570,806
Production Duea Film, Rai Cinema, Motion Pictures Midwest
Also known as
Il nascondiglio, A rejtekhely, Ascunzatoarea, Il nascondiglio delle monache, Kryjówka, The Hideout, Пристанище
Director
Pupi Avati
Pupi Avati
Cast
Laura Morante
Laura Morante
Yvonne Sciò
Burt Young
Cast and Crew
Film rating

6.0
Rate 12 votes
6 IMDb
