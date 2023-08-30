Country Hong Kong

Runtime 1 hour 30 minutes

Production year 1985

Online premiere 30 August 2023

World premiere 14 December 1985

MPAA PG-13

Worldwide Gross $113,164

Production Golden Harvest Company, Golden Way Films Ltd., Paragon Films Ltd.

Also known as

Ging chaat goo si, Police Story, La historia policiaca de Jackie Chan, Полицейская история, Полицијска прича/Policijska priča, 警察故事, Armas invencibles, Arrebentando Hong Kong, Câu Chuyện Cảnh Sát, El protector 2 (Historia policial), Honkon kokusai keisatsu, I epistrofi tou Kinezou, Jackie Chan - Police Story, Jackie Chan: Superpoliš 1, Jackie Chan's Police Force, Jackie Chan's Police Story, Jing cha gu shi, Kanun Namına, Karate policaj, Kyttä antaa kyytiä, O Incorruptível, Police Force, Police Story - En strømer ta'r hævn, Police Story 1, Police Story: A Guerra das Drogas, Policijska priča, Policijska zgodba, Policyjna opowieść, Politseilugu, Protectorul, Pulis Kee Kahaanee, Rendőrsztori, Süper Polis, Η επιστροφή του Κινέζου, Полицейска история, Поліцейська історія, पुलिस स्टोरी, ポリス・ストーリー 香港国際警察