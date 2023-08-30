Menu
Poster of Police Story
7.6 IMDb Rating: 7.5
2 posters
Kinoafisha Films Police Story

Police Story

Ging chaat goo si 18+
Police Story - trailer
Police Story  trailer
Country Hong Kong
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1985
Online premiere 30 August 2023
World premiere 14 December 1985
Release date
1 January 1986 Australia
14 December 1985 Denmark 15
29 July 1987 France
21 August 1986 Germany 16
14 December 1985 Hong Kong
24 March 1988 Hungary
28 December 1985 Japan
22 July 1988 South Korea 12
28 December 1985 Taiwan, Province of China
14 December 1985 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $113,164
Production Golden Harvest Company, Golden Way Films Ltd., Paragon Films Ltd.
Also known as
Ging chaat goo si, Police Story, La historia policiaca de Jackie Chan, Полицейская история, Полицијска прича/Policijska priča, 警察故事, Armas invencibles, Arrebentando Hong Kong, Câu Chuyện Cảnh Sát, El protector 2 (Historia policial), Honkon kokusai keisatsu, I epistrofi tou Kinezou, Jackie Chan - Police Story, Jackie Chan: Superpoliš 1, Jackie Chan's Police Force, Jackie Chan's Police Story, Jing cha gu shi, Kanun Namına, Karate policaj, Kyttä antaa kyytiä, O Incorruptível, Police Force, Police Story - En strømer ta'r hævn, Police Story 1, Police Story: A Guerra das Drogas, Policijska priča, Policijska zgodba, Policyjna opowieść, Politseilugu, Protectorul, Pulis Kee Kahaanee, Rendőrsztori, Süper Polis, Η επιστροφή του Κινέζου, Полицейска история, Поліцейська історія, पुलिस स्टोरी, ポリス・ストーリー 香港国際警察
Director
Jackie Chan
Jackie Chan
Cast
Jackie Chan
Jackie Chan
Chor Yuen
Chor Yuen
Charlie Cho
Charlie Cho
Brigitte Lin
Brigitte Lin
Maggie Cheung
Maggie Cheung
Cast and Crew
Action Comedies Action Comedies
Martial Arts Films Martial Arts Films

Film rating

7.6
7.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Police Story - trailer
Police Story Trailer
