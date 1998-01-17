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Poster of Who Am I?
7.0
Kinoafisha Films Who Am I?
7.0

Who Am I?

, 1998
Wo shi shei
Hong Kong / Action, Comedy, Sci-Fi, Thriller, Adventure / 18+
Poster of Who Am I?
7.0

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Who Am I
Michelle Ferre
Christine Stark
Mirai Yamamoto
Yuki
Ed Nelson
General Sherman
Glory Simon
CIA Secretary
Ron Smerczak
Morgan
Ton Pompert
CIA Chairman
Fred van Ditmarsch
Airforce
Fritz Krommenhoek
Navy
Dick Rienstra
Army
Director Benny Chan, Jackie Chan
Writer Jackie Chan, Susan Chan, Lee Reynolds
Composer Nathan Wang
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1998
World premiere 17 January 1998
Release date
18 February 1999 Australia PG
18 August 1999 Belgium
26 February 1999 Brazil
2 January 2002 Egypt
26 March 1999 El Salvador
26 November 1998 Germany
24 May 1999 Great Britain
17 January 1998 Hong Kong
1 July 1999 Hungary
21 May 1999 Iceland
11 June 1999 Italy T
9 November 1999 Japan
1 September 1999 Malta
20 May 1999 Netherlands 6
25 February 1998 Philippines
22 January 1998 Singapore PG
24 December 1998 South Africa
24 January 1998 South Korea 15
11 December 1998 Switzerland
23 January 1998 Taiwan
11 September 1998 USA
MPAA PG-13
Production GH Pictures, Golden Harvest Company, Golden Harvest Pictures (China)
Also known as
Ngo si seoi, Who Am I?, Jackie Chan's Who Am I?, ¿Quién diablos soy?, 我是誰, ¿Quién soy?, Afrika Kaplanı, An thymitheis... pethanes, Az elveszett zsaru, Cine sunt?, Identidade Perigosa, Jackie Chan ist Nobody, Jackie Chan perd la mémoire, Jackie Chanin Taistele!, Jackie Chanin Taistele! Älä kysele!, Kes ma olen, Ko sam ja?, Men kimman?, Mstitel beze jména, Preziveli komandos, Quem Sou Eu?, Qui suis-je?, Senza nome e senza regole, Shuki? de Jackie Chan, Tôi Là Ai?, Who Am I? (¿Quién soy?), Wo shi shui, Zgadnij, kim jestem?, Αν θυμηθείς... πέθανες, Кой съм аз?, Кто я?, Хто я?, Who am I, 성룡의 C.I.A

Film rating

7.0
Rate 27 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1921 In the Action genre  438 In the Comedy genre  467 In the Sci-Fi genre  252 In the Thriller genre  367 In the Adventure genre  403 In films of Hong Kong  7 In films of 1998  13

Quotes

Morgan's hitman You've got two choices. Give us the disk and jump off.
Morgan's Hitman Or number two, we take the disk and throw you off.
Who Am I? I like the third choice: I keep the disk, and I throw you both off.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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