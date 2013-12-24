Menu
6.8 IMDb Rating: 5.9
Police Story: Lockdown

Police Story: Lockdown

Police Story
Synopsis

A man looking for the release of a long-time prisoner takes a police officer, his daughter, and a group of strangers hostage.
Police Story: Lockdown  trailer 2
Country China
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2013
Online premiere 4 March 2023
World premiere 24 December 2013
Release date
24 December 2013 China
16 January 2014 Hong Kong IIB
3 January 2014 Indonesia 13+
6 June 2014 Japan
2 January 2014 Kuwait
22 January 2014 Philippines R-13
24 December 2013 Singapore PG13
29 January 2014 South Korea 15
24 December 2013 USA
24 December 2013 Viet Nam
Worldwide Gross $94,249,025
Production Golden Harvest Company, Beijing Starlit Movie and TV Culture, China Film Group Corporation (CFGC)
Also known as
Jing cha gu shi 2013, Police Story: Lockdown, Police Story, Police Story - Back for Law, Police Story 2013, 警察故事2013, Acción policial, Câu Chuyện Cảnh Sát 6, Em Nome da Lei, Ging chaat goo si 2013, İntikam Saati, Omiria, Police Story - Sotto controllo, Police Story 2014, Police Story Legend, Policijske priče 6: Poslednje poglavlje, Policyjna opowieść 2013, Politsei lugu 3 2013, Rendőrsztori: Lezárás, Süper Polis 6, Ομηρία, Полицейска история 2013, Полицейская история 2013, Полицейская история: В осаде, ポリス・ストーリー　レジェンド
Director
Ding Sheng
Cast
Jackie Chan
Jackie Chan
Huang Bo
Huang Bo
Jing Tian
Jing Tian
Ye Liu
Ye Liu
Cast and Crew
Film rating

6.8
13 votes
5.9 IMDb
Police Story: Lockdown Trailer 2
Police Story: Lockdown Trailer 1
