Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Anamorph
Poster of Anamorph
Рейтинги
5.5 IMDb Rating: 5.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Anamorph

Anamorph

Anamorph 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2007
Online premiere 1 June 2018
World premiere 21 September 2007
Release date
21 September 2007 Russia 18+
10 February 2008 Germany
26 June 2009 Italy
21 September 2007 Kazakhstan
11 March 2009 Sweden
21 September 2007 USA
21 September 2007 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $674,839
Production Kamala Films
Also known as
Anamorph, Anamorf, A gyilkolás művészete, Anamorfose, Anamorfosis, Anamorph - A Arte de Matar, Anamorph - Die Kunst zu töten, Anamorph - I ritratti del serial killer, Anamorphose, Dvigubas vaizdas, El arte de matar, Jiná perspektiva, Obsesión criminal, Wizja mordercy, Анаморф, 아나모프, ウィレム・デフォー 　セブン：ビギンズ　彩られた猟奇, 魔鬼屍篇
Director
Sentoryū Henri
Cast
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Peter Stormare
Peter Stormare
Scott Speedman
Scott Speedman
Cast and Crew
Similar films for Anamorph
Occupant 4.6
Occupant (2011)
Unknown 6.7
Unknown (2006)
American Hangman 6.1
American Hangman (2019)
Always Shine 5.6
Always Shine (2016)
Last Passenger 5.7
Last Passenger (2013)
Meeting Evil 5.5
Meeting Evil (2011)
Afterwards 6.4
Afterwards (2008)
WΔZ 5.8
WΔZ (2007)
Fear X 5.9
Fear X (2003)
Pavilion of Women 6.1
Pavilion of Women (2001)
Death Note 4.5
Death Note (2017)
A Most Wanted Man 6.6
A Most Wanted Man (2014)

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Medical Examiner [after performing autopsy] His intestines have been removed. The killer went to the trouble of removing them, and enclosing the incision before he strung him up.
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more