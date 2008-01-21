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Poster of Henry Poole Is Here
6.4
Kinoafisha Films Henry Poole Is Here
6.4

Henry Poole Is Here

, 2008
Henry Poole is Here
USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of Henry Poole Is Here
6.4

Cast

Luke Wilson
Luke Wilson
Henry Poole
Radha Mitchell
Radha Mitchell
Dawn Stupek
Adriana Barraza
Adriana Barraza
Esperanza Martinez
George Lopez
George Lopez
Father Salazar
Cheryl Hines
Cheryl Hines
Meg Wyatt
Richard Benjamin
Richard Benjamin
Dr. Fancher
Morgan Lily
Morgan Lily
Millie Stupek
Rachel Seiferth
Patience
Beth Grant
Beth Grant
Josie
Don Callahan
Hospital Young Doctor
Director Mark Pellington
Writer Albert Torres
Composer John Frizzell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2008
Online premiere 25 March 2009
World premiere 21 January 2008
Release date
21 January 2008 Russia
21 January 2008 Kazakhstan
10 February 2009 Netherlands
15 August 2008 USA
21 January 2008 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $1,923,800
Production Overture Films, Lakeshore Entertainment, Camelot Pictures
Also known as
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Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Patience Imagine that there was something wrong with you, Mr. Poole. And you did this seemingly meaningless thing, put your hand on a wall, and you were healed.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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