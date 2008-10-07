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Poster of Gospoda Golovlyovy
6.5
Kinoafisha Films Gospoda Golovlyovy
6.5

Gospoda Golovlyovy

, 2006
Gospoda Golovlyovy
Russia / Drama / 18+
Poster of Gospoda Golovlyovy
6.5

Cast

Yevgeny Mironov
Yevgeny Mironov
Aleksei Kravchenko
Aleksei Kravchenko
Alla Pokrovskaya
Sergey Sosnovsky
Sergey Sosnovsky
Eduard Chekmazov
Eduard Chekmazov
Sergey Medvedev
Sergey Medvedev
Yuriy Chursin
Yuriy Chursin
Ekaterina Solomatina
Ekaterina Solomatina
Evgeniya Dobrovolskaya
Evgeniya Dobrovolskaya
Director Kirill Serebrennikov
Writer Mikhail Saltykov-Shchedrin
Composer Aleksandr Manotskov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2006
World premiere 7 October 2008
Release date
7 October 2008 Russia 16+
7 October 2008 Kazakhstan
7 October 2008 Ukraine
Also known as
Gospoda Golovlyovy, Господа Головлёвы

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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