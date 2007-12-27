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Poster of Dyujmovochka
5.5
Kinoafisha Films Dyujmovochka
5.5

Dyujmovochka

, 2007
Dyujmovochka
Russia / Family, Musical, Fairy Tale / 18+
Poster of Dyujmovochka
5.5

Cast

Tatyana Vasilishina
Little Match Girl
Liya Akhedzhakova
Liya Akhedzhakova
Mouse
Leonid Mozgovoy
Leonid Mozgovoy
Mole
Olga Kabo
Olga Kabo
Svetlana Nikolaevna Kryuchkova
Svetlana Nikolaevna Kryuchkova
Frog
Albert Filozov
Albert Filozov
Maestro
Anfisa Vistingauzen
Anfisa Vistingauzen
Zhuk
Director Leonid Nechaev
Writer Hans Christian Andersen, Ye. Lyakhnitskaya, Leonid Nechaev, Inna Vetkina
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 4 minutes
Production year 2007
World premiere 27 December 2007
Release date
27 December 2007 Russia Панорама Кино
27 December 2007 Belarus
27 December 2007 Kazakhstan
30 December 2007 USA
27 December 2007 Ukraine
Worldwide Gross $177,985
Production A-1 Kino Video
Also known as
Dyuymovochka, Дюймовочка

Film rating

5.5
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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