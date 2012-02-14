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Poster of Home for the Weekend
6.5
Kinoafisha Films Home for the Weekend
6.5

Home for the Weekend

, 2012
Was bleibt
Germany / Drama / 18+
Poster of Home for the Weekend
6.5

Cast

Lars Eidinger
Lars Eidinger
Marko Heidtmann
Corinna Harfouch
Gitte Heidtmann
Sebastian Zimmler
Jakob Heidtmann
Ernst Stötzner
Ernst Stötzner
Günter Heidtmann
Egon Merten
Zowie Heidtmann
Picco von Groote
Ella Staudt
Eva Meckbach
Tine Gronau
Angelika Richter
DB-Kellnerin
Ines Krug
Heilpraktikerin
Birge Schade
Susanne Graefe
Director Hans-Christian Schmid
Writer Bernd Lange
Composer The Notwist
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2012
Online premiere 24 September 2012
World premiere 14 February 2012
Release date
29 January 2013 France
14 February 2012 Germany
28 February 2014 Spain
Worldwide Gross $780,008
Production 23/5 Filmproduktion GmbH, Südwestrundfunk (SWR), Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Also known as
Was bleibt, Home for the Weekend, ¿Qué nos queda?, Dom na weekend, Fin de semana en familia, O Que Nos Resta?, That's All, Ti apomenei, Un week-end en famille, Всё, что останется, 亲人之间, 剩下什麼, 週末回家

Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.5 IMDb
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