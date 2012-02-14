Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2012
Online premiere
24 September 2012
World premiere
14 February 2012
Release date
|29 January 2013
|France
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|14 February 2012
|Germany
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|28 February 2014
|Spain
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Worldwide Gross
$780,008
Production
23/5 Filmproduktion GmbH, Südwestrundfunk (SWR), Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Also known as
Was bleibt, Home for the Weekend, ¿Qué nos queda?, Dom na weekend, Fin de semana en familia, O Que Nos Resta?, That's All, Ti apomenei, Un week-end en famille, Всё, что останется, 亲人之间, 剩下什麼, 週末回家