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Poster of Dracula: Pages from a Virgin's Diary
6.8
Kinoafisha Films Dracula: Pages from a Virgin's Diary
6.8

Dracula: Pages from a Virgin's Diary

, 2002
Dracula: Pages from a Virgin's Diary
Canada / Horror, Musical / 18+
Poster of Dracula: Pages from a Virgin's Diary
6.8

Cast

Wei-Qiang Zhang
Dracula
Tara Birtwhistle
Lucy Westernra
CindyMarie Small
Mina
Johnny A. Wright
Jonathon Harker
Stephane Leonard
Arthur Holmwood
Matthew Johnson
Jack Seward
Keir Knight
Quincy Morris
Brent William Neale
Renfield
Stephanie Ballard
Mrs. Westernra
Sarah Murphy-Dyson
Carrie Broda
Jennifer Welsman
Director Guy Maddin
Writer Bram Stoker, Mark Godden
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 2002
World premiere 28 February 2002
Release date
28 February 2002 Canada
12 December 2002 Great Britain
14 May 2003 USA
Budget $1,600,000
Worldwide Gross $55,365
Production Vonnie Von Helmolt Film, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Dracula Productions Inc.
Also known as
Dracula: Pages from a Virgin's Diary, Drácula - El diario de una virgen, Dracula, pages tirées du journal d'une vierge, Dracula: Stronice z pamiętnika dziewicy, Drakoulas - Selides apo to imerologio mias parthenou, Drakula: Dnevnik jedne djevice, Дракула: Страницы из дневника девственницы

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.8 IMDb
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