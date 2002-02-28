ProductionVonnie Von Helmolt Film, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Dracula Productions Inc.
Also known as
Dracula: Pages from a Virgin's Diary, Drácula - El diario de una virgen, Dracula, pages tirées du journal d'une vierge, Dracula: Stronice z pamiętnika dziewicy, Drakoulas - Selides apo to imerologio mias parthenou, Drakula: Dnevnik jedne djevice, Дракула: Страницы из дневника девственницы
Film rating
6.8
Rate12 votes
6.8IMDb
Stills
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