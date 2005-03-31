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Poster of Escape
6.4
Kinoafisha Films Escape
6.4

Escape

, 2005
Pobeg
Russia / Crime, Thriller, Drama / 18+
Poster of Escape
6.4

Cast

Yevgeny Mironov
Yevgeny Mironov
Yevgeny Vetrov
Aleksey Serebryakov
Aleksey Serebryakov
Pakhomov
Lyubov Tolkalina
Lyubov Tolkalina
Tatyana
Viktoriya Tolstoganova
Viktoriya Tolstoganova
Irina
Andrey Smolyakov
Andrey Smolyakov
Topilin
Sergey Gabrielyan
Sergey Gabrielyan
Shkil
Yuriy Belyaev
Yuriy Belyaev
Otets Iriny
Alexandr Mokhov
Alexandr Mokhov
Sergey Astakhov
Sergey Astakhov
Sobolev
Natalya Arinbasarova
Natalya Arinbasarova
Orphanage Director
Kseniya Lavrova-Glinka
Kseniya Lavrova-Glinka
Svetlana Polyakova
Director Yegor Konchalovsky
Writer Oleg Pogodin, Sergey Astakhov, Dmitri Kotov
Composer Viktor Sologub
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2005
World premiere 31 March 2005
Release date
31 March 2005 Russia Централ Партнершип 16+
31 March 2005 Belarus
31 March 2005 Kazakhstan
11 November 2005 USA
31 March 2005 Ukraine
Budget $1,800,000
Worldwide Gross $2,219,534
Production Central Partnership, PS TVC Studio
Also known as
Pobeg, Escape, Beglets, Bēgšana, Caçada ao Fugitivo, Fuga, Szökésben, Ucieczka, Бягство, Побег, エスケープ　逃亡者, Escape Caçada ao Fugitivo

Film rating

6.4
Rate 10 votes
5.5 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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