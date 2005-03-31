Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2005
World premiere
31 March 2005
Release date
|31 March 2005
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|31 March 2005
|Belarus
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|31 March 2005
|Kazakhstan
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|11 November 2005
|USA
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|31 March 2005
|Ukraine
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Budget
$1,800,000
Worldwide Gross
$2,219,534
Production
Central Partnership, PS TVC Studio
Also known as
Pobeg, Escape, Beglets, Bēgšana, Caçada ao Fugitivo, Fuga, Szökésben, Ucieczka, Бягство, Побег, エスケープ 逃亡者, Escape Caçada ao Fugitivo