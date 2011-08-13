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Poster of Tri dnya s pridurkom
5.1
Kinoafisha Films Tri dnya s pridurkom
5.1

Tri dnya s pridurkom

, 2012
Tri dnya s pridurkom
Russia / Comedy / 18+
Poster of Tri dnya s pridurkom
5.1

Cast

Daniil Spivakovsky
Daniil Spivakovsky
Awful Jerk
Yaroslav Boyko
Yaroslav Boyko
Krepov
Mariya Poroshina
Mariya Poroshina
Mother
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Boris Smolkin
Boris Smolkin
Yulia Ivanovna Galkina
Yulia Ivanovna Galkina
Artemiy Shaffer
Maks
Kirill Strelkov
Grisha
Pavel Lyubimtsev
Pavel Lyubimtsev
Mironov
Semyon Belotserkovskiy
Krepov's Colleague
Director Aleksey Kozlov
Writer Aleksey Kozlov
Composer Maksim Koshevarov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 2012
World premiere 13 August 2011
Release date
13 August 2011 Russia 16+
13 August 2011 Kazakhstan
13 August 2011 Ukraine
Production Aleksfilm
Also known as
Tri dnya s pridurkom, 3 дня с придурком, Три дня с придурком

Film rating

5.1
Rate 12 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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