Razzie Awards

Razzie Awards Awards Events

Title Year Date Site
Razzie Awards 2025 2025
Razzie Awards 2024 2024 9 March 2024
Razzie Awards 2023 2023 11 March 2023 Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2022 2022 26 March 2022 Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2021 2021 24 April 2021 Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2020 2020 16 March 2020 Internet
Razzie Awards 2019 2019 23 February 2019 Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2018 2018 3 March 2018 Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2017 2017 25 February 2017 Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2016 2016 27 February 2016 The Palace Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2015 2015 21 February 2015 Barnsdall Gallery Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2014 2014 1 March 2014 Barnsdall Gallery Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2013 2013 23 February 2013 Barnsdall Gallery Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2012 2012 1 April 2012 Barnsdall Gallery Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2011 2011 26 February 2011 Barnsdall Gallery Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2010 2010 6 March 2010 Barnsdall Gallery Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2009 2009 21 February 2009 Barnsdall Gallery Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2008 2008 23 February 2008 Magicopolis, Santa Monica, California, USA
Razzie Awards 2007 2007 24 February 2007 Ivar Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2006 2006 4 March 2006 Ivar Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2005 2005 26 February 2005 Ivar Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 2004 2004 28 February 2004 Penthouse Suite of the Four-Points, Sheraton Hotel, Santa Monica, California, USA
Razzie Awards 2003 2003 22 March 2003 Penthouse Suite of the Four-Points, Sheraton Hotel, Santa Monica, California, USA
Razzie Awards 2002 2002 23 March 2002 The Abracadabra Theatre, Magicopolis, Santa Monica, California, USA
Razzie Awards 2001 2001 24 March 2001 Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Santa Monica, California, USA
Razzie Awards 2000 2000 25 March 2000 Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1999 1999 20 March 1999 Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Santa Monica, California, USA
Razzie Awards 1998 1998 22 March 1998 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1997 1997 23 March 1997 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1996 1996 24 March 1996 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1995 1995 26 March 1995 El Rey Theatre, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1994 1994 20 March 1994 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1993 1993 28 March 1993 Oscar Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1992 1992 29 March 1992 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1991 1991 24 March 1991 Oscar Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1990 1990 25 March 1990 Blossom Ballroom, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1989 1989 29 March 1989 Hollywood Palace, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1988 1988 10 April 1988 Blossom Ballroom, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1987 1987 29 March 1987 Blossom Ballroom, Hollywood Roosevelt Hotel, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1986 1986 23 March 1986 Morgan-Wixon Theatre, Santa Monica, California, USA
Razzie Awards 1985 1985 24 March 1985 Vine Street Elementary School, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1984 1984 8 April 1984 Third Street Elementary School, Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1983 1983 11 April 1983 Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1982 1982 29 March 1982 Los Angele, California, USA
Razzie Awards 1981 1981 31 March 1981 John Wilson's living room alcove, Los Angele, California, USA
