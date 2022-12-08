Второй Пригожин, но с пышной шевелюрой: как выглядит первый муж Валерии сегодня

Валерия счастлива рядом с продюсером Иосифом Пригожиным, до встречи с которым ей пришлось пережить немало потрясений. Поклонники не забыли про второй брак звезды с Александром Шульгиным, который закончился громким скандалом и обвинениями в домашнем насилии. При этом мало кто может вспомнить, кто был первым мужем исполнительницы.

Им стал Леонид Ярошевский. Именно вместе с ним знаменитость отправилась покорять столицу. Музыкант всячески способствовал продвижению Валерии на отечественной эстраде, но ее карьера пошла в гору только с появлением Шульгина. А вот семейная жизнь после этого разладилась.

Знаменитость закрутила роман с продюсером и оставила своего мужа, что тот по сей день считает предательством. Недавно он засветился на съемочной площадке шоу «Прямой эфир». Увидев экс-супруга народной артистки, поклонники удивились тому, как сильно он похож на Пригожина. Отличие между ними лишь одно: в отличие от Иосифа Игоревича, Ярошевский может похвастаться пышной шевелюрой.