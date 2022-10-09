Врачи наплевали: шокирующая правда о смерти звезды фильма «Тени исчезают в полдень»
Ее могли бы спасти.
Год назад не стало выдающейся актрисы, звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Нины Руслановой. Актриса скончалась от коронавируса. Дочь Руслановой, Олеся Рудакова, считает, что в смерти ее звездной мамы виноваты врачи.
Наследница артистки рассказала, что ее мать вовремя не перевели в реанимацию, что доктора удалили полип, не дождавшись результатов гистологии, что пневмонию у больной обнаружили слишком поздно.
«Ее перевезли на простой скорой в 4-ю больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо по два часа, мы не могли найти врачей», — поделилась Рудакова на своей странице.