Врачи наплевали: шокирующая правда о смерти звезды фильма «Тени исчезают в полдень»

Год назад не стало выдающейся актрисы, звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Нины Руслановой. Актриса скончалась от коронавируса. Дочь Руслановой, Олеся Рудакова, считает, что в смерти ее звездной мамы виноваты врачи.

Наследница артистки рассказала, что ее мать вовремя не перевели в реанимацию, что доктора удалили полип, не дождавшись результатов гистологии, что пневмонию у больной обнаружили слишком поздно.