Весь мир считал Клеопатру красавицей: ее реальная внешность вызовет отвращение

Царица Клеопатра считается образцом красоты и совершенства. За возможность побыть рядом с ней мужчины Египта были готовы отдать жизнь. Во многом облик красавицы закрепился за Клеопатрой благодаря сыгравшей ее в кино Элизабет Тейлор. Гладкие темные волосы, царственная осанка и хрупкая фигура, пронзительный взгляд и острые скулы — устоять перед такой женщиной на самом деле могли не все. Однако в реальности царица выглядела далеко не так эффектно.

Когда историкам удалось воссоздать изображение правительницы, их ждало разочарование. Полная и невысокая женщина имела нечеткий овал лица и выделяющийся второй подбородок. У нее были узкие губы и внушительный широкий нос. Что же касается причесок, то волосы у царицы были настолько редкие, что ей приходилось маскировать это париками.

Больше всего не нравилась Клеопатре ее смуглая кожа. Она всеми способами пыталась осветлить ее, делая скрабы со сливками и принимая медовые ванны. Тем не менее царица все равно производила впечатление на мужчин, но не благодаря эффектной внешности, а из-за харизмы и врожденного обаяния.

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