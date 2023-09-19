Варлей и Немоляеву упекли в дом престарелых: от происходящего там оторопь берет

Последние годы Светлана Немоляева и Наталья Варлей ведут закрытый образ жизни и практически не появляются на публике. Артистки появляются на съемочной площадке лишь в редких случаях, а не так давно стало известно, что они оказались в доме престарелых ради своего нового проекта.

Так, Варлей и Немоляева приняли участие в сериале «Не дождетесь». Они перевоплотились в пенсионерок со сложной судьбой, которые оказались в подобном пансионате. Сюжет проекта строится вокруг афериста Виталика, который оказывается в доме престарелых, спасаясь от кредиторов. И со временем узнает своих подопечных, которые оказываются «стариками-разбойниками», что полностью меняет его жизнь.

«История моего персонажа — это история любви, которая возникает за пределами зрелого возраста», — цитирует слова Варлей портал «КиноТеатр».

Помимо Варлей и Немоляевой в проекте также снялись Эммануил Виторган, Мария Шиманская, Светлана Тома и другие легенды экрана. Премьера нового сериала состоится 1 октября в Международный день пожилых людей.