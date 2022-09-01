Унизилась за большие деньги: на что Меньшов уговорил Мордюкову

Эксцентричная комедия 1995 года «Ширли-мырли» до сих пор остается одной из самых противоречивых режиссерских работ Владимира Меньшова. Одни зрители по достоинству оценили оригинальный юмор постановщика, а другие — раскритиковали сюжет. Оказалось, что далеко не все актеры, задействованные в картине, остались в восторге от съемок.

Нонна Мордюкова сыграла в ленте одну из работниц ЗАГСа. Ее роль не была в фильме точно прописана, но Меньшов был уверен, что актриса сориентируется на площадке и привнесет в образ героини собственный характер. Нонна эту идею не оценила. Тогда режиссер посулил ей большой гонорар.

«Заплатим хорошо...Три миллиона», — процитировала Мордюкова слова постановщика в своей книге «Записки актрисы ».

Нонна согласилась на предложение Меньшова, о чем после пожалела. Ей не понравилось, что режиссер то заставлял ее танцевать с «послом», то вручал в руки рюмку. В финале сцены она и вовсе получила тортом в лицо. После этого униженная актриса зареклась соглашаться на работу лишь ради денег.