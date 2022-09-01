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Киноафиша Статьи Унизилась за большие деньги: на что Меньшов уговорил Мордюкову

Унизилась за большие деньги: на что Меньшов уговорил Мордюкову

1 сентября 2022 18:00
Унизилась за большие деньги: на что Меньшов уговорил Мордюкову

Актриса не хотела сниматься в фильме «Ширли-мырли».

Эксцентричная комедия 1995 года «Ширли-мырли» до сих пор остается одной из самых противоречивых режиссерских работ Владимира Меньшова. Одни зрители по достоинству оценили оригинальный юмор постановщика, а другие — раскритиковали сюжет. Оказалось, что далеко не все актеры, задействованные в картине, остались в восторге от съемок.

Нонна Мордюкова сыграла в ленте одну из работниц ЗАГСа. Ее роль не была в фильме точно прописана, но Меньшов был уверен, что актриса сориентируется на площадке и привнесет в образ героини собственный характер. Нонна эту идею не оценила. Тогда режиссер посулил ей большой гонорар.

«Заплатим хорошо...Три миллиона», — процитировала Мордюкова слова постановщика в своей книге «Записки актрисы».

Нонна согласилась на предложение Меньшова, о чем после пожалела. Ей не понравилось, что режиссер то заставлял ее танцевать с «послом», то вручал в руки рюмку. В финале сцены она и вовсе получила тортом в лицо. После этого униженная актриса зареклась соглашаться на работу лишь ради денег.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Ширли-мырли», 1995
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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