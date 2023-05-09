У каждой россиянки есть шанс: как Николай Басков ищет себе жену

В свои 46 лет Николай Басков остается одним из самых завидных холостяков России. Артист признается, что не прочь создать крепкую семью, но ему мешает одно «но».

По уверению звезды отечественной эстрады, он никак не может найти ту самую. Басков часто ходит на свидания, делая все возможное, чтобы удивить свою избранницу.

Певец отметил, что готов на любые траты. Например, он и оркестр заказывал, и весь подъезд возлюбленной заставлял цветами, но красивые жесты так и не помогли наладить личную жизнь. Как бы там ни было, музыкант не сдается и верит, что непременно встретит свое счастье.

В рамках программы «Ты не поверишь!» исполнитель дал понять, что у каждой россиянки есть шанс стать его законной супругой. Звездный блондин давно устал от отношений на одну ночь и мечтает, чтобы рядом с ним была женщина, которая встретит его дома вкусным ужином после насыщенного рабочего дня.