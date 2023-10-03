Тест: на какого известного злодея вы похожи, когда злитесь?

Авторитетные издания регулярно составляют рейтинги самых популярных фильмов, актеров или… кинозлодеев. Несколько лет назад один из зарубежных интернет-порталов опубликовал список киноплохишей, которые нравятся людям больше всего. Первое место занял титан Танос из киносаги “Мстители”. Он возглавил рейтинг, в который в общей сложности вошли пятьдесят злодеев из различных фильмов. Коэффициент его популярности составил 81,05 балла. На втором месте расположился персонаж “Звездных войн” Дарт Вейдер (69,2 балла), на третьем - Джокер из “Темного рыцаря” (66,57 балла). Кроме того, в топ-15 вошли Ганнибал Лектер, Фредди Крюгер, Волан-де-Морт. Рейтинг был составлен на основе количества запросов в интернет-поисковиках. Кстати, в мировом кинематографе есть актер, на долю которого выпало больше всего героев-злодеев. Это американец Роберт Де Ниро. По подсчетам экспертов, в общей сложности актер воплощал на экране отрицательных персонажей целых 19 раз. Есть чем гордиться! В числе самых известных его ролей - молодой Вито Корлеоне в “Крестном отце 2” и гангстер Джимми Конвей в “Славных парнях”. Ответьте на вопросы нашего нового теста и узнайте, с каким популярным кинозлодеем у вас много общего.

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