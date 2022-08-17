Тест: какой мужчина по знаку Зодиака вам подходит?

Астрология, зародившаяся еще в глубине веков, в наши дни переживает очередной виток популярности. Люди подписываются на рассылки с гороскопами, состоят в тематических сообществах и активно комментируют посты специалистов по астрологии в социальных сетях. Несмотря на то, что научное сообщество всячески открещивается от астрологии и называет ее лженаукой, она не дает покоя исследователям. Так, несколько лет назад ученые из Швеции озадачились вопросом: какие же люди чаще всего почитывают ежедневные и не только астрологические прогнозы? С целью найти ответ на этот вопрос они опросили порядка 260 человек, большую часть которых составляли женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Респондентам было предложено заполнить две анкеты, одна из которых помогала оценить уровень веры в астрологические прогнозы, вторая – степень нарциссизма, а также пройти ряд личностных тестов. Результаты удивили ученых. Оказалось, что гороскопами в большей степени интересуются люди с нарциссическими наклонностями – по мнению исследователей, потому, что их мировоззрение эгоцентрично и зациклено на себе.

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