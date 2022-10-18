Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый

Гоша Куценко недоволен собой на экране. Актер честно признался, что в работу берут только те дубли, в которых он «неловкий и некрасивый». Однако есть картина, где зрители могут увидеть артиста совсем другим.

Впервые он засветился на большом экране, снявшись в ленте под названием «Мумия из чемодана». В ней лысый Куценко, который сейчас явно не может похвастаться подтянутым телом, предстал перед публикой стройным и с густой шевелюрой. В проекте 24-летний артист воплотил одного из служащих кооператива ритуальных услуг, где практиковались такие чудеса, как воскрешение мертвых.

Фильм не сыскал популярности у зрителя, и, по словам Куценко, в этом нет ничего удивительного. В эксклюзивном интервью порталу «7 Дней» он отметил, что режиссер ленты перед началом работы ушел в запой и «растворился», а потому актерам, среди которых было немало студентов, пришлось снимать проект своими силами.