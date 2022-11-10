Спорим, вы не знали, что у Урганта есть пасынок: он выглядит старше ведущего

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе стали мужем и женой 15 лет назад. Супруги воспитывают двоих общих детей, однако до свадьбы с популярным телеведущим Наталья дважды становилась матерью. И если ее дочь Эрика регулярно появляется в социальных сетях Урганта, то сын Нико — намного реже.

Дело в том, что Нико остался жить со своим отцом, поэтому редко видится с матерью и своей сестрой. Судя по социальных сетям, он нашел себя в творческой сфере — продюсирует фотосессии и съемки клипов, а также занимается музыкой и собственным брендом одежды. О своей жизни пасынок звезды экрана рассказывает в блоге, где регулярно публикует множество фотографий. Как отмечают поклонники, Нико выглядит значительно старше своих 25 лет из-за густой бороды и крупного телосложения.

При этом Урганту удалось найти общий язык со своим пасынком. Несколько лет назад он трогательно поздравил его с днем рождения, а теперь изредка публикует совместные с Нико снимки, из которых можно предположить, что они тепло общаются.