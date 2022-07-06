Соседи больше не помеха: оскандалившуюся Волочкову подняли на смех

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников, рассказав о своей зеркальной веранде. Соответствующей записью артистка поделилась в личном Telegram-канале.

В публикации танцовщица признается, что она на своем участке решила построить специальную веранду, стены которой сделаны из зеркал. Обсуждая новость, подписчики Волочковой сразу же вспомнили про недавний скандал балерины с соседями: причиной послужило то, что Анастасия справляла нужду на своем участке и была замечена жителями стоящих рядом домов. Как отметили фанаты, теперь балерина точно не попадет в похожую ситуацию и ее жизнь будет скрыта от посторонних глаз.

«Теперь можно будет сидеть под елочкой и любоваться на свое отражение. Все, как балерина любит», «Соседям теперь веселуха», — делятся мнением пользователи Сети.

Также многие подписчики обратили внимание, что теперь помощникам Волочковой по дому придется каждый день до блеска натирать огромные зеркала во дворе. Как заметили фанаты, уборщицы вряд ли оценили новую работу и благодарят за нее балерину.