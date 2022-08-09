«Сниматься голыми»: Алентову затравили из-за странного решения Меньшова

В 2000 году на экраны вышел один из самых смелых фильмов Владимира Меньшова «Зависть богов». История о романе замужней женщины с иностранцем во времена СССР включала в себя и откровенные постельные сцены. Пикантности происходящему добавлял тот факт, что роль главной героини в драме исполнила супруга режиссера Вера Алентова.

После премьеры картины Алентову затравили. Зрители посчитали неуместным тот факт, что 58-летняя актриса играла женщину намного моложе себя, да еще и раздевалась в кадре. Подогрел эти обсуждения сам Меньшов, заявивший, что Вера на площадке была абсолютно обнажена, так как даже колготки в кадре оказались бы слишком заметными.

Только в своей автобиографии «Все не случайно» актриса рассказала о странном решении Меньшова. Выяснилось, что он специально скрывал факт использования дублерши в интимных сценах картины. Более того, о «подмене» Владимир запретил говорить и жене. Но Алентова к негативу была не готова: она-то думала, что поклонники просто сразу обо всем догадаются.