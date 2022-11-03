Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Артист перестал следить за своим весом.
Николай Басков не смог скрыть свое истинное состояние от поклонников. Артист пережил большое горе, что крайне негативно сказалось на его внешности.
Музыкант дал интервью Борису Корчевникову для шоу «Жизнь и судьба». На съемочной площадке певец старался держаться стойко, но в итоге не выдержал и, когда речь зашла о его отце, расплакался. В 2019 году папа исполнителя скончался от рака в возрасте 67 лет. Басков признался, что так и не смирился с этой потерей.
Между тем поклонники отметили, что за это время «звездный блондин» изменился до такой степени, что смотреть на него без слез невозможно. Артист, который и без того был склонен к полноте, поправился еще сильнее, что многих ужаснуло. Басков же замечания о том, что его щеки перестали влезать в кадр, предпочитает игнорировать. Отметим, что ранее музыкант старался следить за своим весом и прибегал к методике интервального голодания.