Славу «Интердевочки» едва не забрала другая: Елена Яковлева ошеломила признанием

Елена Яковлева стала известна после выхода драмы Петра Тодоровского «Интердевочка». После выхода фильма зрители и критики осыпали артистку комплиментами, а режиссеры начали предлагать ей множество интересных проектов. Однако, как оказалось, в жизни артистки могло и не быть такого успеха.

По словам Яковлевой, Тодоровский долго сомневался, приглашать ли ее в фильм. Дело в том, что он родился в Одессе и представлял себе девушек легкого поведения совершенно иначе. И фигура актрисы совершенно не соответствовала стандартам постановщика.

«Целый месяц Петр Ефимович не мог определиться. Непонятно было, выберет — не выберет», — вспоминает артистка в беседе с изданием «Караван историй ».

В итоге режиссер все же дал Яковлевой шанс. Фильм же завоевал сразу несколько международных наград и считается одной из самых известных картин того периода.