Сейчас от него отказываются: за этот продукт в СССР дрались перед Новым годом

Советская пищевая промышленность нередко заимствовала популярные рецепты у своих иностранных коллег. И многие из этих блюд и продуктов были по-настоящему популярными, а некоторые из них становились народными хитами.

Так, во второй половине 30-х в магазинах начал появляться молочного цвета соус «Майонез», который попал в страну из США. И первое время он был непонятен советскому человеку, который не знал, куда именно его добавлять. Но активная рекламная кампания за несколько лет сделала майонез самым популярным соусом в стране.

В итоге его начали добавлять практически во все блюда. А особенно востребован майонез стал в новогодний период, ведь столы во всей стране ломились от салатов. Люди выстраивались в очередь, чтобы приобрести необходимое количество соуса, а в 80-х заводы производили рекордные 450 000 тонн.

Однако уже после распада СССР майонез начал терять популярность. Из-за высокой калорийности многие предпочитают отказываться от соуса, что сказывается и на популярности типичных новогодних блюд.