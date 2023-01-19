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Киноафиша Статьи Рыжий парик и усики Пуаро: в этой роли «Ведьмака» не признает ни один человек

Рыжий парик и усики Пуаро: в этой роли «Ведьмака» не признает ни один человек

19 января 2023 11:45
Рыжий парик и усики Пуаро: в этой роли «Ведьмака» не признает ни один человек

Ничего общего с легендарным персонажем.
 

Роль Ведьмака в одноименном нашумевшем сериале прославила британского актера Генри Кавилла на весь мир. Зрители настолько привыкли к его культовому образу, что не могут даже представить артиста в другом амплуа.

Между тем на его счету была одна интересная роль, но узнать в этом образе героя легендарного фэнтези просто невозможно. Кавилл сыграл в картине «Звездная пыль» героя по имени Хамфри, где предстал в рыжем парике, с усиками как у Пуаро и бакенбардами. Образ получился обаятельным и аристократичным. Но узнать в Хамфри Ведьмака вряд ли кто сможет без подсказки.

Кавилл начал свою карьеру довольно рано. В юности он пробовался на роль Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Однако его обошел Роберт Паттинсон, который сыграл юного волшебника. Также Генри мог стать Эдвардом в «Сумерках». По иронии судьбы, здесь Паттинсон тоже оказался впереди Кавилла.

Генри снимался в сериале «Тюдоры», а также появился в нашумевших фильмах «Агенты А.Н.К.Л.» и «Миссия невыполнима: Последствия». Однако Ведьмак по-прежнему остается его визитной карточкой. Рыжий парик и усики Пуаро: в этой роли «Ведьмака» не признает ни один человек

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», кадр из фильма «Звездная пыль» (2007)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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