Реакция Меган Маркл на гроб с королевой вызвала оторопь: такое недопустимо

Кончина королевы Елизаветы II стала для британской нации настоящим ударом. 70 лет правления Ее Величества привели к тому, что при ее жизни родилось 80% жителей Соединенного Королевства.

И, конечно, все они ожидали уважительного отношения к усопшей со стороны всех членов королевской семьи. Касались эти ожидания и герцогини Сассекской, бывшей актрисы Меган Маркл.

Однако на днях Меган снова вызвала праведный гнев британцев, позволив себе едва ли не улыбаться на церемонии прощания с Елизаветой. В то время как другие члены семьи, включая ее собственного мужа, принца Гарри, с трудом сдерживали слезы, герцогиня, по мнению публики, изо всех сил пыталась скрыть торжество.

Впрочем, никто и не верил в то, что Меган будет показывать искреннюю скорбь или сострадание, ведь еще в прошлом году она дала скандальное интервью о королевской семье, где раскрыла неприглядные факты о членах династии Виндзоров.