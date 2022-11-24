Пять штампов голливудских боевиков: полчаса смеха точно обеспечено
Каждый вспомнит эти избитые клише.
Наверное, нет на свете более «штампованного» кино, чем американские боевики. Предлагаем вашему вниманию подборку самых нелепых и предсказуемых клише, которые не поддаются никакой логике.
Полицейский без кофе — ненастоящий полицейский. Представить себе блюстителя порядка без напитка в руке, гамбургера или картошки фри просто невозможно.
Поворот на 180 градусов. Получив тревожный звонок по телефону, герой тут же разворачивает авто и мчит на всех парах в противоположном направлении, не глядя на компас.
Слежка за объектом в двух шагах от него. Сыщики и агенты ФБР особо не заморачиваются насчет конспирации, предпочитая наблюдать за подозрительным человеком в 20 метрах от него.
Глаз-алмаз. Персонаж уже при первом знакомстве с другим человеком «сканирует» взглядом его параметры и может безошибочно в цифрах назвать его рост и вес.
«Нет» топографическому критинизму. Герои, попадая в незнакомое место, сразу же ориентируются там как рыба в воде, словно были здесь уже тысячу раз.
А какие избитые клише из американского кино вы знаете еще?