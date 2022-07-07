Простому россиянину не по карману: Бузова похвалилась баснословными тратами

36-летняя Ольга Бузова поразила поклонников баснословными тратами. Певица честно рассказала, сколько денег регулярно «спускает» в ресторанах. По ее словам, примерные расходы в месяц составляют от 100 до 150 тысяч рублей. Эти траты, которые простым россиянам не по карману, Бузова посчитала довольно скромными, но в то же время сразу поспешила оправдаться в соцсетях.

По ее словам, она нечасто посещает подобные заведения. Например, если ее график занят съемками, то она отказывает себе в подобных ужинах. Ей нравятся лишь «осознанные» визиты в дорогие заведения в окружении подруг или в компании мамы.

Кроме того, Ольга призналась, что в большинстве ресторанов ей делают «комплименты». Это может быть как весь ужин в подарок, так и огромная скидка, когда счет выходит всего в несколько тысяч рублей. От таких предложений певица не отказывается.