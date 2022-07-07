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Киноафиша Статьи Простому россиянину не по карману: Бузова похвалилась баснословными тратами

Простому россиянину не по карману: Бузова похвалилась баснословными тратами

7 июля 2022 11:25
Простому россиянину не по карману: Бузова похвалилась баснословными тратами

Певица раскрыла, сколько тратит на ужины в ресторанах.

36-летняя Ольга Бузова поразила поклонников баснословными тратами. Певица честно рассказала, сколько денег регулярно «спускает» в ресторанах. По ее словам, примерные расходы в месяц составляют от 100 до 150 тысяч рублей. Эти траты, которые простым россиянам не по карману, Бузова посчитала довольно скромными, но в то же время сразу поспешила оправдаться в соцсетях.

По ее словам, она нечасто посещает подобные заведения. Например, если ее график занят съемками, то она отказывает себе в подобных ужинах. Ей нравятся лишь «осознанные» визиты в дорогие заведения в окружении подруг или в компании мамы.

Кроме того, Ольга призналась, что в большинстве ресторанов ей делают «комплименты». Это может быть как весь ужин в подарок, так и огромная скидка, когда счет выходит всего в несколько тысяч рублей. От таких предложений певица не отказывается.

«Достаточно экономная в расходах», — похвалилась Бузова.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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